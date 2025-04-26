ارتفاع أعداد المصابين جراء انفجار الميناء في بندر عباس جنوب إيران لـ281 شخصًا

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، اليوم السبت، بارتفاع عدد المصابين جراء الانفجار الذي وقع في ميناء بندر عباس إلى 281 شخصًا، فيما لا يزال عدد من الموظفين عالقين تحت الأسقف المنهارة نتيجة الانفجار، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

ووفقًا لما بثه التلفزيون الإيراني، سُمع دوي انفجارات جديدة في الميناء الواقع على الساحل الجنوبي لإيران، في وقت لم تصدر فيه السلطات حتى الآن أي تفاصيل دقيقة حول مصدر هذه الانفجارات أو حجم الخسائر المحتملة.

وقد أثارت هذه التطورات حالة من القلق بين السكان المحليين، بينما باشرت الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف على أسباب الانفجارات وتقييم مدى تأثيرها على حركة الملاحة والنشاط التجاري في الميناء.