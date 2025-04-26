اليوم.. الموعد النهائي لشراء شهادات ادخار الـ 27%

قرر البنك الأهلي المصري وبنك مصر إيقاف طرح الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع 27% و23.5%، وذلك اعتباراً من غد الأحد، 27 أبريل 2025، عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 17 أبريل 2025.

ويمكن للعملاء حتى نهاية اليوم السبت شراء هذه الشهادات إلكترونياً عبر خدمات الإنترنت والموبايل البنكي أو من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) الخاصة بالبنكين.

ويأتي قرار إيقاف الشهادات في إطار التوجه العام بعد خفض الفائدة بنحو 225 نقطة أساس، سعياً لمواءمة السياسات الادخارية مع المستجدات النقدية التي أعلنها البنك المركزي.

وفيما يلي تعرض “البوابة نيوز” طريقة شراء شهادات الـ 27% والـ 23.5% قبل إلغائها:

خطوات شراء شهادات البنك الأهلي أونلاين:

الدخول إلى تطبيق "الأهلي موبايل" أو خدمة "الأهلي نت".

تسجيل الدخول باستخدام كود المستخدم وكلمة المرور أو من خلال خاصية التعرف على الوجه أو البصمة.

اختيار "الحسابات"، ثم "الشهادات/الودائع".

تحديد الحساب المراد خصم قيمة الشهادة منه، واختيار المنتج المطلوب.

إدخال مبلغ الشراء، واختيار حساب الإضافة.

الموافقة على الشروط والأحكام ثم تنفيذ العملية.

مراجعة بيانات العملية والضغط على تأكيد لإتمام الشراء.

خطوات شراء شهادات بنك مصر أونلاين:

الدخول إلى التطبيق الرسمي لبنك مصر.

اختيار خدمة "إصدار الشهادات".

تحديد الحساب البنكي المراد خصم المبلغ منه.

البحث عن نوع الشهادة المطلوبة.

إدخال مبلغ الشراء، ثم الضغط على "متابعة".

مراجعة تفاصيل الشهادة، ثم الضغط على "تأكيد" لإتمام العملية.

شراء الشهادات عبر ماكينات الصراف الآلي لبنك مصر:

التوجه إلى إحدى ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك.

التأكد من وجود رصيد كافٍ (بحد أدنى 1000 جنيه).

إدخال الرقم السري واختيار "خدمات أخرى"، ثم "إصدار شهادات".

قراءة الشروط والموافقة عليها.

إدخال مبلغ الشراء وتأكيد العملية.