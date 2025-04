وزير الإسكان يتفقد مشروع إنشاء ممشى الخدمات وأعمال رفع كفاءة الكباري بمارينا 5

استكمل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم بتفقد مشروع مارينا 8، ومارينا by the lake بالتوسعات الجنوبية لقرى مارينا، ومشروع إنشاء ممشى الخدمات "Marina walk" بجوار مارينا 5، وأعمال رفع كفاءة الكباري بمارينا 5، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز القرى السياحية.

الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان بمارينا (8)

وفي جولته، تابع المهندس شريف الشربيني، الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان بمارينا (8)، وخطة الانتهاء من المشروع للالتزام بتسليمه وفقا للبرنامج الزمنى، واستمع إلى شرح تفصيلي عن الأعمال حيث أكد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، أن مشروع مارينا (8) يشتمل على (243) مبني (فيلات وشاليهات وعمارات سكنية) بإجمالي (917)، وقد بلغ متوسط نسبة التنفيذ للمشروع حوالى( 45 %).

الموقف التنفيذي لمشروع بحيرة "نيو مارينا"

واستمع وزير الإسكان لشرح تفصيلي للموقف التنفيذي لمشروع بحيرة "نيو مارينا"، حيث أكد رئيس جهاز القرى السياحية، الدكتور مهندس محمد خلف الله، أن المشروع يضم محطتي مضخات وخطي مواسير ونفق مائي وبحيرة نيو مارينا، ويقع المشروع على مساحة إجمالية 820.000م2، مشيرا إلى أن معدل التنفيذ لحجم الحفر اليومي في تزايد.

كما استمع وزير الإسكان، إلى شرح من رئيس جهاز القرى السياحية، عن معدلات تنفيذ أعمال البحيرات بالتوسعات الجنوبية New Marina by the lake، وتابع تفاصيل كافة الأعمال بالمشروع.

أعمال التطوير بمركز مارينا العلمين السياحي

وتابع وزير الإسكان استكمال أعمال رفع كفاءة الكباري والجاري الانتهاء منها بعد استكمال كوبري ٣ بمارينا ٥ الجاري إنهاؤه وتجهيز كوبري ٤ لإنهائه بعد انتهاء موسم الصيف ليواكب التوسعة ورفع الكفاءة بكافة محاور مارينا وخاصة طريق ٢٢ الذي يعد شريانا حيويا للنقل داخل مارينا في ظل ما يتم به من أعمال تطوير ورفع كفاءة تشمل زيادة عرض الحارات من ١٣ مترا ليصبح ٢٠مترا، بخلاف ساحات انتظار، بما يواكب أعمال التطوير بمركز مارينا العلمين السياحي.

وتفقد الوزير الأعمال الجارية بممشى الخدمات "Marina walk" بجوار مارينا 5، مشددا على الانتهاء من المشروع في اقرب وقت لتقديم الخدمات للمترددين على مارينا.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة دفع معدلات التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها بقرى مارينا السياحية، نظراً لأهمية القرى السياحية الواقعة بالساحل الشمالي، وما شهده العام الماضي من إقبال كبير.

