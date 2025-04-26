وكيل الشباب والرياضة بشمال سيناء يتفقد الملعب الرئيسي باستاد العريش

أجرى إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء جولة تفقدية للملعب الرئيسي باستاد العريش للاطمئنان على كافة الاستعدادات والترتيبات المتعلقة بالمباراة التي تجمع بين حرّس الحدود مع منتخب شمال سيناء في تمام الساعه الخامسة عصرا ويتم فتح الأبواب من الساعه الثانية ظهرا.

تفقد جاهزية الملعب الرئيسي

وتابع عبّد الوهاب التجهيزات المُتخذة داخل المقصورة الرئيسية، ومدرجات الاستاد، ومسار دخول الجماهير للمباراة، وكذا جاهزية أرضية الملعب بشكل كامل للمباراة، وظهورها في أفضل صورة.

رفع حالة الاستعداد للمباراة المصيرية المرتقبة

كمأ أكد المتابعة الدورية لجميع ترتيبات المباراة على صعيد المستويات اللوجستية والإدارية والفنية، ورفع حالة الاستعداد القصوى للمباراة المصيرية المرتقبة، متمنيًا التوفيق للاعبين في إحراز الفوز بالمباراة.