حمو بيكا يورط رضا البحراوي.. «بطالب النقابة بالتحقيق مع كل اللي غنى الأغنية»

علق مؤدي المهرجانات حمو بيكا على قرار إيقافه وإحالته للتحقيق، من قبل نقابة المهن الموسيقية، على خلفية الأغنية التي غناها في حفلته الأخيرة، والتي اتهم على إثرها بالإساءة لمؤسسات الدولة.

بيكا يورط رضا البحراوي

نشر مؤدي المهرجانات حمو بيكا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عددا من الفيديوهات لعدد من المطربين، أثناء قيامهم بغناء نفس الأغنية، وكان من بينهم المطرب الشعبي رضا البحراوي.

رسالة حمو بيكا للنقابة

وجه مؤدي المهرجانات حمو بيكا رسالة إلى نقابة المهن الموسيقية بالتحقيق مع كل من قام بغناء نفس الأغنية، وجاءت رسالته "صدر قرار وقف ليا من نقابة المهن الموسيقية وتحويلي للتحقيق .. طبعاً أي قرار يصدر عن نقابة المهن الموسيقية بخصوصي انا محترم القرار جداً وملتزم بيه".

منشور حمو بيكا

وتابع بيكا: "بس أنا بطلب من سيادة النقيب المحترم استاذي النجم الكبير " مصطفي كامل، زي ما النقابة قامت باصدار قرار بوقفي والتحقيق معايا .. تصدر نفس القرار علي كل مغني بيغني نفس الأغنية دي ويتم التحقيق معهم كلهم زي بالظبط، الأغنية أنا بغنيها عادي ومش قاصد بيها اللي وصل للناس وان اي حد بيدخل الجيش بيدخل بواسطة والكلام الفارغ اللي روجه بعض الناس على مواقع السوشيال ميديا .. المقصود بكلام الأغنية أن الأم بتخاف على ابنها وهي وسطته وهي اللي مدلعة ابنها زي ام في الدنيا .. وده موال قديم جداً ومش مقصود منه الاستهانه بجيشنا ولا حد يجرئ أنه يستهين بجيش بلدنا العظيم .. وأنا ابن بلد وكنت واحد من جيش البلد وخدمت في جيش بلدي .. وزي ما اخواتي الصحفيين شيرو البوستات .. يشيرو البوست ده وأنا رافعلهم مطربين تانين وهما بيغنوها برضه".

واختتم مؤدي المهرجانات حديثه "وفي اخر كلامي .. أنا بحترم نقابه المهن الموسيقية وبحترم كل قرارتها وبحترم كل مؤسسات الدولة،

وكل عام وقائدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيشنا العظيم بخير بمناسبة عيد تحرير سيناء".

تفاصيل الواقعة

وكانت أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرار بإيقاف تصريح مؤدي المهرجانات حمو بيكا، لحين التحقيق معه بسبب اغنية له في حفله الأخير، وتم توجه اتهام بالإساءة لمؤسسات الدولة.