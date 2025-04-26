محافظ الدقهلية يتفقد معدية طلخا ويوجه بإنشاء كوبري مشاة خلال 4 أيام

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، موقع معدية طلخا على ترعة الساحل، وذلك للوقوف ميدانيًا على الوضع القائم وتحديد الحلول الفورية لتأمين عبور المواطنين بين ضفتي الترعة.

وأكد المحافظ خلال جولته أن سلامة وأرواح المواطنين، خصوصًا طلاب المدارس، تمثل أولوية قصوى لدى أجهزة المحافظة.

تكليف بإنشاء كوبري مشاة حديدي

وخلال الزيارة، كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة طلخا بالتنسيق مع الإدارة المركزية للري للبدء فورًا في إنشاء كوبري مشاة حديدي بديل عن المعدية الحالية، على أن يتم الانتهاء من الأعمال خلال أربعة أيام كحد أقصى.

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بكافة شروط الأمان والسلامة بالكوبري الجديد لضمان عبور المواطنين بشكل آمن.

مواصفات الكوبري الجديد

وأوضح محافظ الدقهلية أن الكوبري سيُنفذ بأرضية وجانبين من الحديد لتحقيق أعلى درجات الأمان، مع تأمين الحركة المرورية عليه بشكل مستمر.

وأكد أن عبور الكوبري سيكون مجانيًا تمامًا للمواطنين، وأن مجلس مدينة طلخا سيتولى الإشراف الكامل على أعمال الإنشاء والتشغيل، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الجودة والسلامة.

سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين

وأشار المحافظ إلى أن هذا الإجراء السريع جاء استجابةً لشكاوى تقدم بها عدد من المواطنين بشأن خطورة الوضع الحالي لعبور المعدية، حيث انتقل المحافظ فور تلقيه الشكوى لمعاينة الموقع بنفسه واتخاذ القرار المناسب بشكل عاجل.

وأكد أن أجهزة المحافظة تعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين، وتأمين وسائل الانتقال والعبور بشكل يحفظ سلامتهم وكرامتهم.

مرزوق فى ختام الجولة يشدد على المتابعة اليومية

وفي ختام جولته، شدد اللواء طارق مرزوق على أهمية المتابعة اليومية لسير الأعمال لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أن راحة المواطنين وسلامتهم تظل الهدف الأساسي لكافة التحركات والمبادرات التي تتبناها المحافظة.