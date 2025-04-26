رئيس المجلس الأوروبي يؤكد استعداده للقاء ترامب في أي مكان

أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، اليوم السبت، استعداده لعقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال كوستا - في تصريحات نقلتها قناة "يورونيوز" الأوروبية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية مهمة من أجل استقرار العالم وتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي للجميع، مشيرا إلى أنه لذلك، فإن أوروبا ملتزمة بإقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة كشريك وحليف وصديق.

وأضاف كوستا أن الاتحاد الأوروبي على أتم الاستعداد للقاء الرئيس الأمريكي والتحدث معه في أي مكان.

وحول بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، قال كوستا إن علاقة البابا الراحل بالاتحاد الأوروبي كانت دائما قوية للغاية.

