وزير الإسكان يتفقد أعمال رفع كفاءة طريق الازدواج بمركز مارينا العلمين السياحي

استهل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم بتفقد أعمال رفع كفاءة طريق الازدواج "الخدمة" من مارينا 1 : مارينا 3، وإنشاء سور منطقة الشانزلزيه وتطوير البوابات والمداخل، بمركز مارينا العلمين السياحي، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز القرى السياحية.

إحياء خدمات منطقة الشانزلزيه

وفي جولته، تابع المهندس شريف الشربيني، الأعمال الجاري تنفيذها، واستمع إلى شرح تفصيلي عن أعمال رفع كفاءة طريق الازدواج "الخدمة" حيث أكد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، أن أعمال توسعات طريق الخدمة وازدواج الطريق من مارينا1 حتي مارينا (3) تمثل نقطة تحول في حجم وحركة التنقل لحارة الخدمة لمارينا، وإحياء خدمات منطقة الشانزلزيه حيث يجري إقامة سور فاصل وتحويلها لمنطقة تجارية وخدمية لخدمة الملاك ورواد المنطقة الساحلية.

خطة تطوير مداخل وبوابات مركز مارينا العلمين السياحي

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بأعمال استكمال تطوير المداخل والبوابات (1،4،5) بعد الانتهاء فعليا من تطوير مدخل رقم (2) لمركز مارينا العلمين الذي يعد المرحلة الأولى لاستكمال خطة تطوير مداخل وبوابات مركز مارينا العلمين السياحي.

وتجول وزير الإسكان بالركاب في كافة مكونات قرى مارينا، موجها بصيانة كافة أعمال المسطحات الخضراء ورفع الكفاءة وزيادة أماكن انتظار السيارات.

ووجه المهندس شريف الشربيني بوجود مسطحات خضراء في محيط كل بوابة، وتغطية طريق الازدواج باللوحات الإرشادية وصيانة أعمدة الإنارة وزيادتها في حالة الاحتياج.

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