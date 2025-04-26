جامعة المنيا تطلق قافلة تنموية متكاملة لقرية ادمو

أطلقت جامعة المنيا قافلة تنموية متكاملة إلى قرية ادمو بمركز المنيا، ضمت نخبة من الكوادر المتميزة بالجامعة فى مختلف التخصصات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للمواطنين، وتحويل الحالات الحرجة لاستكمال علاجها بالمستشفيات الجامعية، كما قدمت القافلة خدماتها التوعوية لأهالي القرية.

مشاركة جامعة المنيا في المبادرات الرئاسية

وأكد الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، بأن القوافل التنموية المتكاملة التي تطلقها الجامعة بشكل دوري للقرى الأكثر احتياجًا تأتي في إطار مساهمة جامعة المنيا، ومشاركاتها الفعالة في المبادرات الرئاسية، كمبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان" ومبادرة "حياة كريمة" وأيضا في إطار مسؤوليتها المجتمعية، ومساهمتها في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتقديم خدمات طبية وصحية متميزة للمواطنين.

توقيع الكشف الطبي على 695 مواطنا في العيادات المختلفة بقافلة جامعة المنيا

وأوضح الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة ضمت 11 تخصص طبي هي" الأطفال ـ الرمد ـ الروماتيزم ـ العظام ـ الباطنة ـ النساء والتوليد ـ الأنف والأذن والحنجرة ـ الجراحة العامة ـ النفسية والعصبية ـ القلب – المسالك"، وقام الأطباء بالقافلة بتوقيع الكشف الطبي على 695 مواطنا في العيادات المختلفة، مع تحويل من يستلزم تشخيصه للمستشفى الجامعي لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة، كما قام فريق كلية الصيدلة بتوزيع الأدوية مجاناً على المرضى في عيادات القافلة.

تنظيم ندوات توعوية

وفي إطار تعزيز الوعي الصحي، تم تنظيم عدد من الندوات التوعوية في مقدمتها التوعية الصحية من كلية التمريض، حيث تم تنظيم ندوتين عن (الفرق بين الحركة الطبيعة عند الأطفال وفرط الحركة وتشتت الانتباه) و(الهربس عند الأطفال).

كما عقدت كلية دار العلوم ندوة بعنوان (إعادة التدوير والحفاظ على البيئة)، كما نظمت كلية التربية ندوة عن (التربية الإيجابية للأبناء) وقام طلاب كلية التربية الرياضية بالمشاركة في التنظيم ومتابعة دخول المرضى للعيادات.

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