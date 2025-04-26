بالمر يقود تشكيل تشيلسي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

أعلن الجهاز الفني لفريق تشيلسي، بقيادة مدربه، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة إيفرتون مساء اليوم، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وجاء تشكيل البلوز على النحو التالي:

التشكيلة الأساسية:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: كايسيدو – تشالوباه – كولويل – كوكوريلا

خط الوسط: لافيا – إنزو فيرنانديز – بالمر

خط الهجوم: مادويكي – نيتو – جاكسون.

ويسعى تشيلسي لتحقيق الفوز ومواصلة الزحف نحو المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، مستفيدًا من الدعم الجماهيري الكبير المتوقع في معقله "ستامفورد بريدج".

وفي المقابل، يأمل إيفرتون في الخروج بنتيجة إيجابية لتحسين موقعه في جدول الترتيب والابتعاد عن مناطق الهبوط.