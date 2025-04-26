بطريرك أنطاكيا للسريان الأرثوذكس يُشارك في جنازة البابا فرنسيس

شارك قداسة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، في قدّاس الجنازة الرسمي الذي أُقيم في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، لوداع البابا فرنسيس، الأب الأقدس الراحل.

ومثّل حضوره رسالة تضامن ومحبة بين الكنائس، وأكّد على عمق العلاقات الروحية التي ربطت الراحل برؤساء الكنائس في الشرق.

ذكريات جمعت البطريرك بالبابا فرنسيس

وفي تصريح للإعلاميين عقب انتهاء القدّاس، عبّر البطريرك أفرام الثاني عن حزنه العميق لرحيل البابا، مستذكرًا لقاءاتهما المتكررة التي اتسمت بالودّ والاحترام المتبادل. وأشار إلى أن البابا الراحل كان دائم الإصغاء، منفتحًا على الحوار، ويحمل محبة صادقة تجاه الكنائس الشرقية.

قرب البابا من الشباب والفقراء



وسلّط البطريرك الضوء على بعض صفات البابا فرنسيس التي ستظل محفورة في ذاكرة الكنيسة الجامعة، وأبرزها تواضعه، وقربه من الشباب والفقراء، وسعيه المستمر إلى تحقيق السلام والعدالة في العالم. وقال: “كان صوتًا صادقًا من أجل المهمشين، ومثالًا حيًا للخدمة المسيحية”.

رسالة رجاء وسط الحزن

وختم البطريرك كلمته بتأكيد رجاء الكنيسة بالقيامة والحياة الأبدية، داعيًا إلى أن يستمر إرث البابا فرنسيس في إلهام أجيال جديدة من المؤمنين، وتعزيز وحدة المسيحيين حول العالم.