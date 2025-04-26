تقديم الخدمات الطبية لـ1126 مواطنًا خلال قافلة بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، استمرار تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الخدمات الصحية بالمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًة إلى أنها نظمت قافلة طبية مجانية بقرية ابشادات التابعة لمركز ملوي، ضمن أعمال مبادرة "حياة كريمة"، على مدار يومي 23 و24 أبريل الجاري، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

قافلة طبية مجانية بقرية ابشادات

أوضحت الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 1126 مواطنًا وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، مع تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات المختصة، مشيرة إلى أن الخدمات المقدمة شملت 292 حالة جراحة، و224 باطنة، و288 أطفال، و81 نساء، و120 جلدية، و76 أسنان، و45 تنظيم أسرة، كما تم إجراء 128 تحليل دم، و63 تحليلا آخراً، بالإضافة إلى إجراء 9 حالات موجات صوتية و5 أشعة سينية، كما تم تنفيذ 8 ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 116 مواطنًا، والكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 72 مواطنًا، مع خلع أسنان لعدد 6 حالات، وتحويل 5 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج.

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