الإحصاء: 29.928 مليون مشتغل عام 2024

كشف بحث القوى العاملة عام 2024، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، أنه بلغ تقدير المشتغلين 29.928 مليون مشتغل عام 2024 (24.989 مليون من الذكور، 4.939 مليون من الإناث) مقابل 28.959 مليون مشتغل عام 2023 (24.374 مليون من الذكـور، 4.585 مليون من الإناث) بنسبة زيادة قدرها 3.3٪ عن عام 2023.

عدد المشتغلين 2024



وأضاف الجهاز أنه بلغ تقدير المشتغلين في الحضر 12.726 مليون مشتغل، 17.202 مليون مشتغل فى الريف.

وبلغ عدد المشتغلين في نشاط الزراعة وصيد الأسماك 5.594 ملـيون مشتغـل بنسبة 18.7٪ من إجمالي المشتغـلين مقابل 5.284 مليون مشتغل فى عام 2023 بنسبة زيادة 5.9%.

كما بلغ عدد المشتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.636 مليون مشتغل بنسبه 15.5٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 4.382 مليون مشتغل فى عام 2023 بنسبة زيادة 5.8%.

وبلغ عدد المشتغلين بنشاط التشييد والبناء 4.042 مليون مشتغل بنسبة 13.5٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 4.107 مليون مشتغل فى عام 2023 بنسبة زيادة 1.6%.

بينما بلغ عــدد المشتغلين في نشــاط الصناعات التحويلية 3.946 مليون مشتغل بنسبة 13.2٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 3.744 مليون مشتغل فى عام 2023 بنسبة زيادة 5.4%.



معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي



وأشار الجهاز إلى أنه بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي44.2 ٪ من إجمالي عدد السكان (15 سنه فأكثر ) مقابل 43.4٪ في عام 2023 بنسبة انخفاض 0.8٪.

و بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الذكور 70.3٪ عام 2024 مقابل 69.6٪ في عــام 2023 .

كما بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الإنــــاث 16.9٪ عام 2024 ، مقابل 15.9٪ في عـام 2023 مما يشير إلى أن معدل المساهمــــة في النشاط الاقتصادي بين الذكور يمثل أكثر من أربع أضعـاف مثيلاتها بين الإناث.

وبلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي في الحضر 44.0٪ عام 2024 مقابل 42.7٪ في عام 2023 ، بينما بلغ فى الريف 44.4٪ عام 2024 مقابل 44.0٪ فى عام 2023.

