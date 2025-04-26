الثلاثاء.. مناقشة "ليالي الطين" في منتدى المستقبل للفكر والإبداع

السبت 26/أبريل/2025 - 01:49 م

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع بمكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 29 أبريل 2025، ندوته النقدية لمناقشة المجموعة القصصية (ليالي الطين) للقاص ياسر الغبيري، ويناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتب والناقد أحمد الفيتوري، والكاتبة الروائية إنجي همام، ويدير الندوة القاص والباحث هاني منسي.

ليالي الطين

صدرت (ليالي الطين) حديثا عن (مركز إنسان للنشر) في القاهرة، وتعد المجموعة القصصية الأولى للكاتب، وقد صممت الغلاف الفنانة دكتورة أميرة سعد.

وياسر الغبيري قاص، وصحفي، يعمل مديرا لتحرير موقع (البوابة نيوز)، والمشرف على قسمي الثقافة، والمصريات، والغبيري باحث في النقد الأدبي، حصل على درجة الماجستير في النقد الأدبي من أكاديمية الفنون بالقاهرة.

منتدى المستقبل للفكر والإبداع

يعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة.

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد.