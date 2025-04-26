ترامب وزيلينسكي اتفقا على إجراء المزيد من المفاوضات اليوم

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس الأوكراني وزيلينسكي اتفقا على إجراء المزيد من المفاوضات اليوم ويعمل فريقاهما على الترتيبات اللازمة، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أول لقاء يجمعهما منذ المواجهة الحادة التي وقعت بينهما في البيت الأبيض قبل أسابيع.

مشاركة ترامب في جنازة البابا فرنسيس

وأوضح مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشونغ، أن اللقاء كان "مثمراً للغاية"، وجرى قبيل مشاركة ترامب في جنازة البابا فرنسيس التي أُقيمت في روما.

وأضاف أن الاجتماع جرى بشكل منفرد، مع وعد بتوفير المزيد من التفاصيل لاحقاً.

وكانت الأجواء بين الزعيمين قد توترت بشدة خلال لقائهما في البيت الأبيض في فبراير الماضي، حيث اندلعت مواجهة وُصفت بـ"التاريخية"، انتهت بمغادرة زيلينسكي الاجتماع قبل أوانه نتيجة تصاعد الخلافات.

صفقة لتوريد المعادن من أوكرانيا

وتفاقمت حدة النقاش عندما كان الزعيمان يدليان بتصريحات لوسائل الإعلام، حيث طالب ترامب بعقد صفقة لتوريد المعادن من أوكرانيا.

وخلال النقاش، وجه نائب الرئيس آنذاك، جيه دي فانس، اتهامات لزيلينسكي بشن حملات دعائية، ليرد الأخير بدعوة فانس إلى زيارة أوكرانيا، وهي دعوة قوبلت برفض واضح.

وفي ذروة التوتر، صعّد ترامب من لهجته، قائلاً: "أنت تخاطر بإشعال حرب عالمية ثالثة. إما أن تبرم اتفاقاً أو سنبتعد"، مضيفاً: "لا يبدو أنك تُظهر أي امتنان، وهذا ليس سلوكاً ودوداً".