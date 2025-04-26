البطولة العربية للرماية.. نهائيات البندقية تنطلق في المعادي وصراع قوي في منافسات التراب

تتواصل منافسات البطولة العربية للرماية على ميادين المركز الأوليمبي بالمعادي بإقامة نهائيات بندقية 10 أمتار رجال وسيدات، وسط أجواء تنظيمية متميزة ومستوى فني رفيع يعكس قوة التحضيرات وحجم المشاركة في إطار استضافة مصر لفعاليات البطولة العربية للرماية.

منافسات التراب

انطلقت التدريبات غير الرسمية لمنافسات التراب رجال وسيدات وناشئين وناشئات، على ميادين نادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر، استعداداً لانطلاق الجولات الرسمية خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب واسع من الفرق المشاركة.

البطولة العربية

تُقام البطولة تحت إشراف الاتحاد العربي للرماية، خلال الفترة من 22 أبريل حتى 1 مايو 2025، بمشاركة نحو 300 رامي ورامية يمثلون 19 دولة عربية، تشمل: مصر (الدولة المضيفة)، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، الأردن، فلسطين، سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، السودان، لبنان، وموريتانيا.

وتُعد البطولة محطة أساسية لتعزيز التبادل الرياضي بين الدول العربية، وفرصة لاكتساب مزيد من الخبرات الفنية، وتأهيل الأبطال لخوض المنافسات القارية والدولية المقبلة، بالإضافة إلى دعم جهود اكتشاف المواهب الرياضية وصقلها لخدمة المنتخبات الوطنية.

محمد أيمن يتألق ويتوج بذهبية العرب

خطف الرامي المصري محمد أيمن الأضواء خلال مشاركته في منافسات البطولة العربية للرماية (فئة الاسكيت ناشئين)، والتي تستضيفها مصر على ميادين الرماية بالمركز الأوليمبي بالمعادي، ونادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر، خلال الفترة من 22 أبريل حتى 1 مايو 2025، بمشاركة نحو 300 رامي ورامية من 19 دولة عربية.

ونجح محمد أيمن في تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق، مسجلًا رقمًا عربيًا جديدًا بلغ 119 طبقًا من أصل 125، ليضع اسمه بين كبار الرماة العرب في هذه الرياضة الواعدة.

وحل في المركز الثاني السعودي نايف سعيد المطيري، بينما جاء المصري أمية أشرف فاروق في المركز الثالث، لتؤكد النتائج سيطرة مصرية-سعودية على منصات التتويج في فئة الناشئين.

نتائج منافسات الفرق – رجال:

المركز الأول: الكويت (سعود عبدالرحمن، محمد نايف، عبدالعزيز السعد)

المركز الثاني: مصر (عمر هشام، سركيس كريكور، سيف الله محمد محمود)

المركز الثالث: البحرين (تمار علي، خالد وليد، حسن ماجد)

نتائج منافسات فردي – رجال:

المركز الأول: عبدالعزيز السعد – الكويت

المركز الثاني: ناصر صالح العطية – قطر

المركز الثالث: تمار علي الوطاه – البحرين

نتائج منافسات فردي – سيدات:

المركز الأول: ريم الشرنشي – قطر

المركز الثاني: شهد أشرف – مصر

المركز الثالث: عائشة أحمد – قطر



نتائج نهائيات مسابقة 10م مسدس مختلط:

المركز الأول (الذهبية): مصر

المركز الثاني (الفضية): مصر

المركز الثالث (البرونزية الأولى): البحرين

المركز الثالث (البرونزية الثانية): الكويت

