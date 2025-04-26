لأول مرة.. أداء الصلاة البابوية باللغة الصينية في جنازة البابا فرنسيس

شهدت جنازة البابا فرنسيس، التي أُقيمت صباح اليوم السبت في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان في لحظة تاريخية غير مسبوقة، أداء جزء من الصلاة البابوية باللغة الصينية، وذلك لأول مرة في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية.

حضر المراسم عدد كبير من القادة والزعماء من مختلف أنحاء العالم، من بينهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

اللغة الصينية في تجنيز البابا

وتعد هذه المرة الأولى التي تُدرج فيها اللغة الصينية ضمن الطقوس الرسمية في مناسبة بابوية بهذا الحجم، مما يعكس تحولاً في سياسة الفاتيكان تجاه التنوع الثقافي واللغوي ضمن الكنيسة العالمية.

وأثار هذا القرار باعتماد اللغة الصينية في الصلاة البابوية اهتمامًا واسعًا، حيث اعتبره مراقبون إشارة رمزية إلى التوسع المتزايد للكنيسة الكاثوليكية في آسيا، وخاصة في الصين، في ظل العلاقات المعقدة بين الفاتيكان وبكين.



ترامب مشاركا في التجنيز

وجاءت مشاركة ترامب في الجنازة مفاجئة للبعض، إذ لم يكن من المعتاد أن يحضر رؤساء أمريكيون سابقون جنازات باباوات الفاتيكان، إلا أن حضوره لاقى اهتمامًا إعلاميًا واسعًا، خصوصًا بعد أن ألقى كلمة مقتضبة أعرب فيها عن “احترامه الكبير للبابا فرنسيس”، مشيدًا بـ”رسالته الإنسانية ومواقفه الأخلاقية”.