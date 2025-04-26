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السبت 26 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد نجاح حفلها.. آمال ماهر: سعيدة بالغناء في أوبرا دبي

امال ماهر
امال ماهر
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أعربت الفنانة آمال ماهر عن سعادتها بالمشاركة في حفلها بدولة الإمارات، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية، والذي حقق نجاحاً كبيراً، وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن نفاذ التذاكر قبل الحفل بأيام.

تفاصيل الحفل

وشاركت الفنانة آمال ماهر في إحياء حفل غنائي، بأوبرا دبي، وسط حضور جماهيري حاشد، وغنت المطربة باقة من أمتع أغانيها.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الأغاني، وكان التناغم واضحا بشكل كبير بين آمال ماهر والجمهور حاضر الحفل.

نيكول سابا تحضر الحفل

حضرت الحفل الفنانة نيكول سابا، وكانت من ضمن الجمهور، ووجهت الفنانة آمال ماهر التحية لها، وسط هتاف وتصفيق حار من الجمهور، وردت الفنانة نيكول سابا التحية لكل الحضور، ووجهت القبلات إلى الفنانة آمال ماهر على مسرح الحفل.

نشاط فني

وتعيش الفنانة آمال ماهر حالة من النشاط الفني الكبير، وذلك بعدد من الحفلات الفنية والجولات داخل مصر وفي عدد من بلدان العالم العربي.

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