أمانة تُدرس.. مسعفان يسلمان مبلغًا ماليًا عثرا عليه بحوزة مصاب بحادث مروري

في واقعة تجسد أسمى معاني الأمانة والمهنية، قاد حادث سير بسيط إلى قصة أمانة فريدة بطلاها رجال الإسعاف اللذين أثبتا أن ضمير الإنسان قد يكون حارسًا أمينًا على الأرواح والممتلكات.

سرعة استجابة في موقع الحادث

على طريق السويس أمام بوابة المطار باتجاه مصر الجديدة، وقع حادث لدراجة نارية يقودها عامل بأحد محال الذهب، وفور تلقي البلاغ، انطلقت المركبة الإسعافية كود 3077 إلى مكان الحادث، حيث وصلت خلال 4 دقائق فقط، ليجد الطاقم المصاب يعاني من كسور متعددة واضطراب في الوعي، دون مرافقة أحد له.

المفاجأة.. اكتشاف مبلغ مالي ضخم أثناء الإسعاف

وأثناء إجراءات إسعاف المصاب وتثبيته بالبودرة الصلبة حفاظًا على سلامة عموده الفقري، لاحظ الطاقم وجود شنطة حمراء ممزقة خرجت منها رزم مالية، وأظهر التعامل السريع والمتحفظ من طاقم الإسعاف الوعي الكامل بأهمية الحفاظ على الأمانة، حيث تم تأمين المبلغ مع المصاب خلال نقله إلى المستشفى.

الأمانة تُسلم كاملة إلى أصحابها

عقب استقرار حالة المصاب، تبين أن المبلغ، والذي بلغ 900 ألف جنيه، يعود لمحل الذهب الذي يعمل به، وعلى الفور بادر رجال الإسعاف، وهم المسعف مصطفى محمود عبد الباقي وفني القيادة خالد عاشور، بالتواصل مع أصحاب المبلغ وتسليمه لهم كاملًا وسط إشادة واسعة بأمانتهم وشرف رسالتهم.