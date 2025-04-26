إعدام ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمعمل غير مرخص في البحيرة

نفذت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور حمد مصطفى سالم، بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتموين وجهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية بمراكز حوش عيسى، دمنهور، كوم حمادة، إيتاي البارود عدد من الحملات الرقابية المكثفة في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمصانع ومراكز تجميع الألبان ومنتجاتها، وكذلك سيارات نقل الألبان ، لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع معمل بدون ترخيص ومخالف للاشتراطات الصحية لتصنيع الجبن الرومي بعزبة عبد الله شوشان التابعة لقرية الكوم الأخضر بحوش عيسى.

وبمراكز دمنهور، كوم حمادة، وإيتاي البارود تم إعدام 45 كجم من اللبن غير الصالح للاستهلاك الآدمي، وتحرير 8 محاضر لمخالفة الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية، وكذلك محضرين لمخالفة قرار الأوعية و انتهاء صلاحية ثلاث صفائح جبن.

وكما أسفرت الحملات عن تحرير محضرين لضبط 100 شيكارة ملح و22 قرص جبنة رومي بدون فواتير بالإضافة إلى سحب 3 عينات وإرسالها للتحليل للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

قافلة طبية مجانية تصل قرية الابراهيمية بإيتاي البارود

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على الجهود المتواصلة للمحافظة لتعزيز المنظومة الصحية والوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى كافة المناطق، خاصةً القرى الريفية والأكثر احتياجًا، والعمل على تكثيف القوافل الطبية لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين في أماكن تواجدهم.

وفي هذا الإطار تنظم مديرية الصحة بالبحيرة، بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد، قافلة طبية مجانية بقرية الإبراهيمية بمركز إيتاى البارود، خلال يومي الاحد والاثنين الموافق 27 و28 أبريل الجاري.

ومن المقرر أن تقدم القافلة خدماتها الطبية المجانية للقرية والعزب المجاورة، وهي (عزبة حرقوش - عزبة علام - عزبة الفلفلة - قرية جنبواي).

وتشمل القافلة مختلف التخصصات الطبية مع تقديم العلاج بالمجان، على أن يتم الكشف ببطاقة الرقم القومي للكبار وشهادات الميلاد للأطفال.

وتدعو محافظة البحيرة أهالي تلك القرى للاستفادة من القافلة و الخدمات التي تقدمها، مؤكدةً حرصها الدائم على توفير أفضل رعاية صحية مجانية لمواطني المحافظة.