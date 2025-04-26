المتهم بصفع سيدة في مدينة نصر يطلب الصلح

كشف التقرير الطبي لسيدة تعرضت للضرب على يد زميلها عامل داخل أحد المطاعم، بمنطقة مدينة نصر أنها مصابة بكدمة في العين وخدش بسيط وحالتها مستقرة ويسمح لها بالعمل.

طلب الصلح



وطالب المتهم بالصلح مع المجني عليها، مشيرا إلى أنه مستعد لأي ترضية.

وأجرت جهات التحقيق مواجهة قانونية بين المجني عليها والمتهم وأمام النيابة لم ينكر المتهم ضرب السيدة علي وجهها قائلا " تستاهل 100 قلم بسببها أهل بنت اتقدمت لخطوبتها رفضوني والخطوبة باظت"، مشيرا إلى أن أهل الفتاة ذهبوا إلى مقر عمله للسؤال عليه فقامت المجني عليها بالتشكيك في أخلاقه ونصحتهم برفضه وهو الأمر الذي أثار غضبه.

وأضاف أنه عندما ذهب لكي يعاتبها نهرته وسبته وقالت له "تستاهل" فيما نفت السيدة ما قاله المتهم، مشيرة إلى أنها لا تعلم شيئا عن حديثه.



فيديو صفع سيدة داخل مطعم



ورصدت مديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي متضمنا قيام شاب بصفع سيدة على وجهها فجأة داخل مطعم.

وبالفحص تبين أن السيدة حررت محضرا اتهمت فيه زميلها بالعمل بصفعها على وجهها داخل المطعم، وقالت في بلاغها إنها تعمل بأحد المطاعم في القاهرة، وأثناء تواجدها في مقر عملها وفي غياب زميلها المتهم كونه يوم إجازته فوجئت به يدخل المطعم فجأة ويقوم بصفعها والتعدي عليها بالضرب على إثر خلافات قديمة بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.