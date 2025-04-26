انتظام سير العمل بمنظومة توريد القمح لشون وصوامع الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلس بكافة مواقع التخزين بالمحافظة والتي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي 2025، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده من القمح حتى الآن 39952 طنا و376 كيلوجراما من الأقماح المحلية.

حصاد 37599 فدان قمح بالشرقية

أوضح المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة، أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ 47599 فدانا حتى الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 370183 فدانا، مشيرا إلى أن الحقول الارشادية المنزرعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنوعت ما بين أراضي قديمة (حقول فردية) 56 حقل وأراضي جديدة (حقول فردية) 7 حقول بمساحة واحد فدان وحقول إرشادية بالمزارع السمكية 15 حوض سمكي بمساحة 410 فدان) وأراضي ملحية (حقول فردية) 8 حقل.

استلام الأقماح بالصوامع المعدنية والأسمنتية والحقلية

وأشار المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين إلى إنه من شروط أماكن التخزين إنه يتم الاستلام بالصوامع المعدنية-الأسمنتية-الحقلية والبناكر والهناجر والشون الأسمنتية والأسفلتية المطابقة لشروط التخزين والتي تتم معاينتها من مديرية التموين المختصة وكذلك اللجان المشكلة من الجهات المعنية لمعاينة الشون وهم (مديرية التموين المختصة- وزارة التموين- هيئة سلامة الغذاء- الهيئة العامة للسلع التموينية- الجهات المسوقة التابعة لها الشونة ) وإرسال نماذج المعاينة للوزارة معتمدة من مدير المديرية موضحا بها مدى صلاحيتها لتخزين القمح المحلي والسعة التخزينية (طن / قمح)، وذلك قبل بدء موسم التوريد وذلك لاعتمادها من اللجنة العليا لاستلام الأقمـاح المحلية موسم 2025.