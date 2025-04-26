تباين سعر طن الحديد اليوم السبت 26 أبريل 2025

السبت 26/أبريل/2025 - 01:32 م

تباينت أسعار طن الحديد اليوم السبت 26 أبريل 2025 فى الأسواق الرسمية وداخل داخل المصانع المنتجة لحديد التسليح.

وتشهد أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية تقلبات مستمرة تعكس بشكل كبير حالة السوق المحلي وتأثره بالتقلبات الاقتصادية العالمية؛ حيث يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد ضغطا من التضخم، إضافة إلى تغيرات أسعار الطاقة وسعر صرف العملات.

وأصبحت متابعة هذه الأسعار بشكل دوري أمرا حيويا لمساعدة المستثمرين في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، وضمان عدم تأثير أي مفاجآت على الجدوى الاقتصادية للمشروعات العقارية.

سعر طن الحديد اليوم



استقرت أسعار حديد التسليح داخل المصانع والشركات المختلفة بدون احتساب تكلفة النقل حيث:

حديد عز : 39 ألف جنيه للطن

حديد بشاي – الجارحي – السويس للصلب : 38.5 ألف جنيه للطن

حديد العتال : 38 ألف جنيه للطن

حديد المراكبي : 37.3 ألف جنيه للطن

حديد بيانكو- سرحان : 34 ألف جنيه للطن

حديد مصر ستيل - المصريين: 37 ألف جنيه للطن

حديد المعادي – المدينة : 36.5 ألف جنيه للطن

حديد الكومي –عطية: 36 ألف جنيه للطن

حديد العشري: 35.8 ألف جنيه للطن