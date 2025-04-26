مصر ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا

رحبت مصر، بتوقيع حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا على إعلان مبادئ في واشنطن في 20 إبريل 2025 حول تحقيق السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية.

وأكدت مصر أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا شعبيًا نحو بناء الثقة بين البلدين وتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي في منطقة البحيرات العظمى وفي القارة الإفريقية.

وثمنت مصر تعهد الطرفين بالعمل الجاد على حل الخلافات عبر الطرق السلمية، بما يسهم في إنهاء التوترات ويعزز آفاق التعاون والتنمية المشتركة، ويعود بالنفع على شعبي البلدين والمنطقة.

وأكدت مصر على دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية في القارة الإفريقية، واحترام مبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما يسهم في تحقيق وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وبذلت مصر على مدار كافة الجهود المكثفة لدعم التنفيذ والدفع بمسار التسوية عبر الطرفين في مناسبات متعددة، بما في ذلك من خلال اللقاءات رفيعة المستوى ومباحثات ومراسلات رئاسية، شملت التواصل بين السيد رئيس الجمهورية مع بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا في 17 إبريل والسيد فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية في 19 إبريل.

وستستمر مصر في جهودها لدعم مسار التسوية والتنسيق مع الأطراف الإقليمية للتوصل إلى اتفاق سلام دائم وشامل بين البلدين، تأكيدًا على حرص مصر على تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.