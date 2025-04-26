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السبت 26 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الزراعة يوجه بخفض تكاليف معدات الحصاد لمزارعي القمح

وزير الزراعة في الشرقية
وزير الزراعة في الشرقية
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وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة وقطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة، بخفض تكاليف معدات وآلات حصاد محصول القمح على المزارعين، لتصبح ١٠٠٠ للفدان بدلا من ١٢٠٠ جنيه الفدان العام الماضي.
جاء ذلك خلال لقاءه ومزارعي محافظة الشرقية على هامش افتتاح موسم حصاد القمح بالمحافظة.
وأشار فاروق إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لدعم مزارعي محصول القمح، باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية، إضافة إلى تخفيف العبء عن المزارعين.

 

تواصل دائم مع المزارعين

وأكد وزير الزراعة حرصه الدائم والمستمر على التواصل مع المزارعين، والاستماع إلى المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها فورا.
وأشار فاروق إلى حرص القيادة السياسية على دعم وتنمية المرأة الريفية ومشروعاتها، لافتا إلى توفير التمويل اللازم من خلال البنوك الوطنية، بقروض ميسرة لدعم  المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، لدعم القرى المصرية وأبنائها.

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خفض تكاليف معدات وآلات حصاد محصول القمح دعم مزارعي محصول القمح دعم وتنمية المرأة الريفية قروض ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة