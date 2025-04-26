في أسبوع التحصين العالمي.. كيف ساهمت اللقاحات في الوقاية من الأمراض ومضاعفاتها

يوافق اليوم السبت 24 إلى 30 أبريل احتفال العالم بأسبوع التحصين العالمي، وهو يعد احتفال سنوي يعمل على على قوة اللقاحات والأمصال على إنقاذ الأرواح والحماية من الأمراض، يطلق عليه أيضا "أسبوع التمنيع العالمى".

تأثير اللقاحات على الصحة العامة



وفقًا لتقرير نشر في موقع HMH Health، فإن تأثير اللقاحات على الصحة العامة هائل وكبير، وله الكثير من الفوائد المستقبلية. اللقاحات بشكل عام أحدثت ثورة في الطب الحديث وأنقذت الملايين من الأرواح، وعملت على تخفيض معدل الأمراض المعدية عالميًا بنسب ملحوظة للغاية.

أهمية اللقاحات

اللقاح بصورة عامة يعمل على حماية الإنسان من الأمراض، ويعمل على

أسبوع التحصين العالمى.. قوة اللقاحات فى الوقاية من الأمراض ومضاعفاتها

تحقيق مناعة القطيع التي تحمي تدريجيا من الأوبئة والأمراض والمضاعفات، وله أهمية خاصة للكثير من الفئات مثل الرضع والحوامل والذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي.

قوة اللقاحات في إنقاذ الحياة



القضاء على الجدري

هذا المرض هو مرض معدي فتاك أدى لموت نسبة كبيرة من الناس ، وبفضل حملات التطعيم العالمية، أعلن السيطرة على مرض الجدري عام 1980، ليصبح أول مرض يمكن القضاء عليه بفضل اللقاحات والجهود البشرية.

القضاء بنسبة كبيرة على شلل الأطفال

هذا المرض يعد قاتلا، وانخفض نسبته العالمية بما يعادل حوالي 99% بسبب حملات التطعيم المتواصلة، إلا أنه لا يزال متوطنا في عدد محدود من الد.

خفض الإصابة بأمراض الأطفال الرضع

اللقاحات بصورة عامة وقاية من انتشار أمراض الأطفال الرضع مثل الحصبة الألمانية والنكاف والحصبة .

أهداف أسبوع التحصين العالمي



وفقا لتقرير نشر بموقع Forest Road GP، عن أهداف أسبوع التحصين العالمي تنحصر في:

- المعرفة والوعي الصحي باللقاحات ومدي اهتمام الجمهور .

- تحفيز برامج التحصين القوية والعمل علي تفعيلها في كل المجتمعات.

- اهتمام الصحة العالمية في جميع أنحاء العالم بالتحصينات والوقاية من المرض.

لماذا يعد اللقاح أمر حيوي هام ؟



اللقاحات أكثر الأمصال فاعلية في عصرنا هذا، فهي تعمل على تقوية الجسم والصحة العامة والقضاء علي الفيروسات والأوبئة وهناك أهداف وفوائد عديدة منها:

- حماية المجتمعات من الأمراض والأوبئة بصورة عامة ورفع فرص الشفاء والتحصين والوقاية.

- الوقاية والإجراءات الوقائية من الأمراض التي تصيب الأطفال مثل الحصبة والإنفلونزا وشلل الأطفال في مراحل متعددة من العمر.

- بعض الفوائد الاقتصادية، فهي تعمل على وقاية المجتمعات من الأمراض والتحصين المسبق، وبالتالي تقليل تكاليف الرعاية الصحية وتقليل الحالات المتطلبة للعلاج.

- تعزيز صحة الجسم، فتساعد التطعيمات المستمرة في تقوية و تحسين المناعة ووقف المضاعفات الشديدة التي تحدث نتيجة الإصابة بالأمراض المعدية.

اسأل طبيبك دائما وبصورة دورية على اللقاحات التي تحتاجها أنت وأسرتك.