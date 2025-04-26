وفد هولندي من جامعة wageningen يزور معهد بحوث البساتين لبحث سبل التعاون

يستقبل مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد بحوث البساتين وفد هولندي من جامعة Wageningen، يومي الثلاثاء والأربعاء 29–30 أبريل 2025، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال تربية النباتات.

وسيكون في استقبالهم الدكتور أحمد حلمي حسين مدير معهد بحوث البساتين ويأتي ذلك طبقا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بالتعاون والتواصل مع الجامعات والمراكز البحثية المختلفة لزيادة واطلاع الباحثين على كل ما هو جديد فى البحوث المختلفة ويضم الوفد الضيوف:

• Prof. Richard Visser

الأستاذ بجامعة Wageningen والرئيس السابق لقسم تربية النبات، أحد القامات العلمية البارزة في هذا المجال.

• Dr. Daniel Danial

رئيس فريق بناء القدرات بقسم تربية النبات – جامعة Wageningen، والمساهم في دعم القدرات البحثية عالميًا.

تعاون بحثي وعلمي مع الجانب الهولندي

وقال الدكتور أحمد حلمي مدير المعهد، إن الزيارة تهدف إلى بحث سبل التعاون البحثي والعلمي بين الجانبين في مجالات تربية النباتات البستانية والحقلية، ودعم جهود بناء القدرات وتطوير العلاقات العلمية بين المؤسستين.

تعزيز التعاون مع الجانب الهولندي لتحقيق التنمية الزراعية

وأضاف حلمي، أن الدكتورة مروة مختار الباحثة بقسم بحوث تربية الفاكهة ونباتات الزينة والأشجار الخشبية في معهد بحوث البساتين، بذلت جهدا مستمرا على مدار العامين الماضيين من أجل فتح آفاق هذا التعاون العلمي المتميز، والتواصل مع الجانب الهولندي، مما مهد الطريق لتحقيق هذه الزيارة الهامة من أجل تعزيز التعاون مع الجانب الهولندي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل البستانية والحقلية.