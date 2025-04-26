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السبت 26 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

شون وصوامع المنيا تستقبل 49 ألف طن قمح

شون وصوامع المنيا
شون وصوامع المنيا تستقبل 49 ألف طن قمح
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أعلنت محافظة المنيا، أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها إلى الشون والصوامع المعتمدة بالمحافظة منذ بداية موسم حصاد 2025، بلغ 49 ألفًا و877 طنًا و378 كيلوجرامًا، من خلال 42 موقعًا مخصصًا للاستلام موزعة على مختلف مراكز ومدن المحافظة.

ضوابط توريد القمح 

وأكدت المحافظة أهمية الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة لعملية التوريد، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، بما يسهم في دعم استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول الاستراتيجي الأهم.

وشددت محافظة المنيا على أنه لا تهاون في تطبيق خطة التوريد، موجهًا مديرية التموين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لمتابعة انتظام العمل بالمواقع، وإزالة أية معوقات أمام الموردين، فضلًا عن استمرار المتابعة الميدانية لأعمال لجان الفرز والاستلام من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم كافة الجهات التنفيذية المعنية.

لجان فنية لاستلام القمح 

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية شكلت لجانًا فنية مشتركة من التموين والجهات المعنية لتحديد نوعية القمح المورد، وضمان استلام المحصول وفقًا للمواصفات القياسية، مؤكدًا أن أعمال التوريد تسير وفق الجدول الزمني المحدد، لتحقيق المستهدف المطلوب

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