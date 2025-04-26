وكالة تسنيم : انفجار ضخم لم تعرف أسبابه في ميناء بندر عباس جنوب غربي إيران ـ فيديو

السبت 26/أبريل/2025 - 12:52 م

تداولت عدة مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم السبت، صورًا ومقاطع فيديو لانفجار ضخم قيل إنه وقع في مدينة بندر عباس، جنوب إيران.

وفي وقت لاحق، نقلت وكالة "رويترز" عن وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية أن انفجارًا ضخمًا وقع في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس، جنوب إيران.

ووفقًا للمعلومات المتداولة، سُمع دوي الانفجار في القرى المجاورة لمدينة بندر عباس، بينما أظهرت مقاطع فيديو ما قيل إنه تحطم لزجاج سيارات على بعد عدة كيلومترات من موقع الحادث.

ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي قوله إن سبب الانفجار لا يزال غير معروف، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان قد أسفر عن وقوع إصابات أو ضحايا.