وسط زيادة الإنتاجية.. انطلاق حصاد القمح في دمياط

تشهد محافظة دمياط انتعاشة في حركة توريد القمح إلى الشون والهناجر المحددة بشكل يومي، تحت إشراف مديريتي الزراعة والتموين، مع تكاتف الجهود لإزالة أي معوقات تعترض المزارعين وتسهيل عملية التوريد والتخزين، بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة للعملية الزراعية بعد ان بدء موسم حصاد القمح في دمياط لعام 2025 إنتاج وفير وتيسيرات جديدة للمزارعين.

زيادة الإنتاجية بدمياط

من جانبه قال المهندس خالد عبد السلام كسبة وكيل وزارة الزراعة بدمياط بالفعل انطلقت أعمال حصاد القمح في محافظة دمياط وسط مؤشرات إنتاجية واعدة، حيث تتراوح إنتاجية الفدان بين 10 إلى 22 إردبا، ما يعكس نجاح الجهود الزراعية والتزام المزارعين بالسياسات الحديثة.

وعن اهم أصناف القمح في مركز كفر سعد هذا العام، قال وكيل وزارة الزراعة في دمياط انها تضمنت الأصناف المزروعة جيزة 171، مصر 3، وسدس 14، وسط فرحة كبيرة بالمحصول الوفير الذي يبشر بموسم ناجح.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بدمياط، أن هناك متابعة يومية لعمليات الحصاد، مع حالة تأهب تام لأجهزة الوزارة، وفقًا لتوجيهات مشددة بالتدخل الفوري لإزالة أي معوقات تعترض عمليات الحصاد والتوريد. ووجه محافظ دمياط بتقديم تسهيلات جديدة للمزارعين فيما يتعلق بعمليات التوريد، حيث سمح بالتوريد بأجولة خيش أو فوارغ بلاستيك كما شهد الموسم زيادة في سعر الأردب، حيث بلغت الأسعار 885 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط 875 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 23 قيراط 865 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط بالإضافة إلى 50 جنيهًا حافز توريد، و15 جنيهًا بدل نقل، و20 جنيهًا درجة نقاوة تجهيز الشون لاستقبال المحصول

9 شون جاهزة لاستقبال القمح

كما تم التأكيد على جاهزية 9 شون رئيسية لاستقبال القمح، من بينها شون البنك الزراعي في فارسكور، الزرقا، السرو، كفر سعد، التوفيقية، والسلام، بطاقة تخزينية 2,560 طنًا لكل شونة اماشونة مضرب الزرقا بسعة تخزينية 8,000 طن شونة مطحن السنانية بطاقة تخزينية 8,000 طن .

شونة مطحن السيالة بطاقة تخزينية 2,700 طن كما تم تشكيل لجان خاصة للتوريد في كل شونة، لضمان التنظيم والمتابعة اليومية، مع التشديد على عدم بيع المحصول للتجار قبل توريده رسميًا، مما يساهم في تحقيق أكبر استفادة للمزارعين.

وأشار وكيل وزارة التموين بدمياط، إلى أن أولى عمليات توريد القمح بدأت بالفعل، حيث تم توريد 2.750 طن إلى مطحن السنانية . ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة زيادة كبيرة في كميات التوريد، خاصة مع دخول شهر مايو الذي يتزامن مع ذروة موسم الحصاد. بهذا الموسم الواعد، تثبت محافظة دمياط أنها من أهم المحافظات المنتجة للقمح في مصر، بفضل تطوير الأساليب الزراعية وزيادة المساحات المزروعة، مما يعزز الأمن الغذائي ويدعم الاقتصاد الزراعي الوطني. وذلك من اجل دعم الأمن الغذائي بالمحافظة وتوفير بيئة عمل مناسبة للمزارعين، مع ضمان حصولهم على حقوقهم وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.