ضبط 347 مخالفة لسيارات الميكروباص في الجيزة

اطلع محافظ الجيزة على تقرير جهاز السرفيس عن الحملات المنفذة، والتي بلغت 25 حملة تفتيش ومتابعة علي مدار 4 أيام شملت شوارع وميادين الجيزة والبحر الأعظم وربيع الجيزي والمشابك وأول فيصل والعمرانية والهرم والرماية والمنصورية ونكلا ووردان وكفر حكيم والكيت كات والبراجيل وطريق مصر أسيوط الزراعي وبرك الخيام ومزغونة بأحياء ومراكز ومدن الوراق وإمبابة وأوسيم وكرداسة والصف والعياط وأطفيح والبدرشين.

وتواصل أجهزة محافظة الجيزة حملاتها للتأكد من استقرار العمل بالتعريفة الجديدة لسيارات السرفيس وانتظام العمل بالمواقف، حيث تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مجهودات جهاز السرفيس والنقل الجماعي لضبط حركة السيارات بمختلف الخطوط والتصدي للمخالفات خاصة المتعلقة بتجزئة خطوط السير أو الحصول على تعريفة أعلى من المقررة.

ضبط ٣٤٧ مخالفة للتعريفة المعلنة في الجيزة

وقال اللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، إن الحملات أسفرت عن ضبط 347 مخالفة للتعريفة المعلنة وعدم توافر الملصق الخاص بالخط والتعريفة على الزجاج الأمامي والخلفي وتجزئة الطريق والانتظار خارج المواقف الرسمية كما تم حجز 8 سيارات لانتهاء التراخيص الخاصة بها.

استجابة فورية لملاحظات أجهزة المتابعة بمحافظة الجيزة

وأضاف لاشين، أنه في استجابة فورية لملاحظات أجهزة المتابعة بمحافظة الجيزة قام الجهاز بتوفير عدد من سيارات السرفيس لنقل الركاب من مواقف ميدان لبنان وحدائق الأهرام إلى مناطق 6 أكتوبر نظرا لورود شكاوى بنقص عدد السيارات عن حاجة الركاب المترددين على تلك المواقف.

استمرار الحملات المكثفة على مواقف السيارات لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة

ولفت إلى أنه تم حجز 4 سيارات وردت بشأنها شكاوى من المواطنين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على استمرار الحملات المكثفة على مواقف السيارات لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة ومنع أي استغلال للمواطنين، مشددا على أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة حفاظا على حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط داخل منظومة النقل الجماعي.