مشاركة واسعة في جنازة البابا فرنسيس.. 220 كاردينالًا و750 أسقفًا وأكثر من 4 آلاف كاهن

شهدت العاصمة الفاتيكانية، اليوم السبت، مراسم تشييع جثمان البابا فرنسيس، بمشاركة واسعة من كبار الشخصيات الدينية من مختلف أنحاء العالم، في لحظة تاريخية استقطبت أنظار الملايين.



مشاركة واسعة

حضر الجنازة 220 كاردينالًا، و750 أسقفًا، إلى جانب أكثر من 4 آلاف كاهن، في مشهد يعكس حجم التأثير الروحي والقيادي للبابا فرنسيس، الذي قاد الكنيسة الكاثوليكية لسنوات حافلة بالتحديات والتحولات.

إرث إنساني وديني



أقيمت المراسم في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، حيث ألقى عدد من القادة الدينيين كلمات تأبينية أشادوا فيها بحياة البابا ومسيرته، مؤكدين على إرثه الإنساني والديني، ودوره في تعزيز الحوار بين الأديان والدفاع عن القضايا العادلة.

كما شارك في المراسم وفود رسمية من مختلف الدول، تقدمها رؤساء وزعماء وشخصيات دبلوماسية، في تأكيد على المكانة العالمية التي تمتع بها البابا الراحل.

وتتواصل مراسم التشييع وسط أجواء من الحزن والاحترام، في وقت بدأت فيه الكنيسة استعداداتها لاختيار خليفة جديد للبابا فرنسيس، عبر مجمع الكرادلة الذي من المنتظر أن ينعقد خلال الأيام القليلة المقبلة.