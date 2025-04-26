اليوم.. منتخب الكرة النسائية للصالات يواجه غينيا في كأس أمم إفريقيا

يواجه اليوم السبت الموافق 26 أبريل المنتخب الوطني لكرة الصالات النسائية، نظيره منتخب غينيا، على صالة مولاي عبد الله ببطولة كأس الأمم الإفريقية، ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا المقام في دولة المغرب.

وينافس منتخب مصر على ورقة الصعود إلى نصف النهائي كأفضل مركز ثاني للمجموعات للثلاثة، بعد خسارته من أنجولا.

حيث واجه أول أمس المنتخب المصري منتخب أنجولا والذي تأهل رسميا إلى نصف نهائي كأس إفريقيا لكرة الصالات للسيدات المغرب 2025 بعد الفوز على منتخب مصر بنتيجة 1/3.

المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا

تضم البطولة 9 منتخبات، وهي: مصر، المغرب، أنجولا، الكاميرون، غينيا، مدغشقر، ناميبيا، السنغال، وتنزانيا.

وعمل الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة الكابتن نادر رشاد، على تجهيز اللاعبات بدنيًا وفنيًا بأفضل صورة ممكنة، قبل مواجهة أنجولا.

قائمة منتخب الكرة النسائية للصالات

وتضم قائمة الكرة النسائية للصالات 14 لاعبة هن: يارا صبري السيد - إسراء فرح فؤاد - شروق إبراهيم جمعة- ملك عمرو محمد - ندي مؤمن محمد - نورهان عاشور سيد - أسماء علي محمد - ميرنا محسن عبدالغني - ندى إبراهيم الغريب - بسملة فتحي محمد - سهيلة حسين- أمينة وليد- فاطمة مصطفى حسن - فرح سمير علي.