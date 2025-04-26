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السبت 26 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 4 متهمين بسرقة كابينة كهربائية في التجمع الخامس

المتهمين
المتهمين
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ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ، 4 متهمين بسرقة كابينة كهربائية في التجمع الخامس.

ضبط 4 متهمين بسرقة كابينة كهربائية في التجمع الخامس

كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارا  يفيد بتمكن أجهزة الأمن من ضبط 4 أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية) تورطوا في سرقة مفاتيح وقواطع نحاس وبارات من كابينة كهربائية بدائرة قسم التجمع الخامس بأسلوب "المغافلة"، وضُبط بحوزتهم أسلحة نارية وأدوات السرقة وسيارة ودراجة نارية. كما تم ضبط عميلهم مالك مخزن خردة وبحوزته مضبوطات إضافية ومخدرات.
 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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