الإثنين.. ندوة بالعلاج الطبيعي بجامعة القناة لمواجهة الفكر المتطرف

تنظم كلية العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس ندوة تثقيفية بعنوان: "مواجهة التطرف من خلال مواجهة فكرية جادة في كل ما يتعلق بمفاهيم الفكر المتطرف ومحاربة كل صور الإرهاب والتطرف والتكفير والعنف"، وذلك بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالإسماعيلية وإدارة تدريب أفراد المجتمع بالجامعة.

تأتي الندوة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أساليب التصدي للفكر المتطرف

ويحاضر في الندوة الشيخ حازم يوسف أبو ضيف، إمام وخطيب بمديرية الأوقاف بالإسماعيلية، حيث يتناول خلال اللقاء أساليب التصدي للفكر المتطرف عبر تعزيز قيم الوسطية والاعتدال، مع تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تستغلها الجماعات المتطرفة في نشر العنف والتكفير.

لفيف من الحضور

تأتي الندوة بإشراف تنفيذي من الدكتور محمد علي سرحان، عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور تامر شوقي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد مكرم، المدير التنفيذي لوحدة الدعم الأكاديمي بالكلية وممثل شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تؤكد الكلية من خلال هذا اللقاء على دورها التوعوي والمجتمعي في دعم جهود الدولة في مواجهة التطرف وتعزيز الانتماء الوطني.

مقر الندوة

تعقد الندوة يوم الإثنين الموافق 28 إبريل، في مدرج A بكلية العلاج الطبيعي، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وسط حضور طلابي مكثف تأكيدًا على أهمية توعية الشباب بقضايا الفكر المتطرف وخطورة الانسياق وراء دعاوى العنف والتكفير.