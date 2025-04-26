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السبت 26 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

جنازة البابا فرنسيس.. دعوات للصلاة من أجل راحة نفسه

الفاتيكان
الفاتيكان
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في أجواء من الحزن والأسى، أعلن الكاردينال جيوفاني باتيستا ري، عميد مجمع الكرادلة، أن البابا فرنسيس، الذي عُرف بتأكيده المستمر على رحمة الله، قد انتقل إلى جوار ربه.


لِنُصَلِّ من أجل راحة نفسه الأبديّة

وقال الكاردينال ري خلال عظة أُلقيت بهذه المناسبة: “لقد وضع البابا فرنسيس دائمًا إنجيل الرحمة في صميم رسالته، وكان يؤكد مرارًا أن الله لا يملّ من الغفران”.

الصلاة من أجل راحة نفس الحبر الأعظم


 وتتوالى الدعوات من داخل الفاتيكان وخارجه للصلاة من أجل راحة نفس الحبر الأعظم، الذي كرس حياته لنشر رسالة السلام والمحبة والرحمة في العالم.

 

تجنيز البابا فرنسيس أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان