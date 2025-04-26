ضبط عامل تعدى بالضرب على زميلته بمدينة نصر

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله عاملة بمطعم تضررت من تعدي زميل لها بالضرب وإحداث إصابتها أثناء تواجدهما بمحل عملهما في مدينة نصر.

تفاصيل البلاغ والتحريات

تبين من الفحص أن قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة تلقى بلاغًا من عاملة بأحد المطاعم الكائنة بدائرة القسم، أفادت خلاله بتعرضها للاعتداء بالسب والضرب من قِبل عامل يعمل معها في نفس المطعم، مما أسفر عن إصابتها بكدمة بالعين.

وعقب إجراء التحريات، تم ضبط المشكو في حقه، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول.

اعترافات المتهم والإجراءات القانونية

بمواجهته، اعترف العامل بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك بحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى تعدٍ متبادل، بسبب خلافات متعلقة بالعمل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

