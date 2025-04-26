بدء مراسم جنازة البابا فرنسيس من ساحة القديس بطرس في روما

بدأت صباح اليوم مراسم جنازة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، وسط حضور كبير من الشخصيات الدينية والرسمية، بالإضافة إلى جموع من المؤمنين الذين توافدوا لتوديع الحبر الأعظم.

مراسم القداس الجنائزي



وقد ترأس مراسم القداس الجنائزي الكاردينال جيوفاني باتيستا ري، عميد مجمع الكرادلة، الذي ألقى كلمة مؤثرة تناول فيها حياة البابا فرنسيس ومسيرته الروحية والإنسانية، مشيدًا بإرثه في مجال السلام والعدالة الاجتماعية.

نقل نعش البابا



ومن المقرر أن يتم نقل نعش البابا عقب انتهاء القداس إلى كنيسة سانتا ماريا ماجوري، حيث سيوارى الثرى وفقًا للتقاليد الفاتيكانية.

تأتي هذه اللحظة الحزينة في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية لتطوي صفحة بابا ترك بصمة عميقة في قلوب الملايين حول العالم.