ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ 2 مليون جنيه في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ضبط 3 عناصر إجرامية والاتجار في المواد المخدرة بمحافظة القليوبية، جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحريات قطاع مكافحة المخدرات

أكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والجهات المعنية بالوزارة قيام (3 عناصر إجرامية – مقيمون بمحافظة القليوبية) بجلب كمية من الأقراص المخدرة والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

ضبط 15 ألف قرص مخدر

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم بنطاق محافظة القليوبية، وضبط بحوزتهم (15 ألف قرص مخدر لعقار "الترامادول" - سيارة).

المضبوطات تقدر بـ 2 مليون جنيه

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (2) مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.