إطلاق شارة البدء لمسيرة الفتيات ضمن فعاليات الترويج للبرنامج القيادي للتدريب ببني سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد، في إطلاق شارة البدء لمسيرة الفتيات، لدعم وتمكين وزيادة وعي الفتيات، وذلك في حضور هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة، وعلي يوسف رئيس المدينة، وناصر رمضان وكيل مديرية الشباب والرياضة لقطاع الشباب.

إطلاق إشارة مسيرة للفتيات ضمن فعاليات الترويج للبرنامج القيادي للتدريب

انطلقت المسيرة من أمام ديوان عام المحافظة وحتى مبنى الرقابة الإدارية بطريق الكورنيش بمشاركة 200 فتاة وطفلة للإعلان والترويج عن فتح باب التسجيل بوحدات ريحانة، ضمن أنشطة البرنامج القيادي لتمكين وزيادة وعي الفتيات ، وتحت رعاية السيدة الفاصلة قرينة السيد رئيس الجمهورية.

وفي كلمته بهذه المناسبة، نقل اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد تحيات وتقدير المحافظ" الدكتور محمد هاني غنيم"، للمشاركين والقائمين على تنفيذ المسيرة، التي تتم ضمن برنامح "ريحانة" والذي يعد نموذجا فعالا لتمكين الفتيات، ويتماشى مع توجهات القيادة السياسية في دعم المرأة وتعزيز دورها المجتمعي، مشيرا إلى أن المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقدمة أولويات الدولة بكافة أجهزتها ، وذلك إيمانا من القيادة السياسية بأن المرأة المصرية هي عمود المجتمع والتي مازالت تثبت كل يوم بأنها صمام الأمان للمجتمع، والشريك الأهم في بناء دولتها وأصبحنا نرى المرأة في مختلف المناصب القيادية.

دعم المرأة والنهوض بدورها المجتمعي

فيما أشار "الجبالي "إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتوفير التسهيلات اللازمة لتنفيذ المسيرة التي تأتي ضمن الإعلان والترويج للبرنامج الذي يجسد توجهات القيادة السياسية وحرصها على دعم المرأة والنهوض بدورها المجتمعي، وتمكينها من المشاركة الإيجابية والفاعلة في مسارات التنمية المستدامة.