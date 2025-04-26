مصرع عامل إثر سقوطه من أعلى عقار بالمنصورة

شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، واقعة مؤلمة بعدما لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار أثناء أداء عمله بشارع سعد الشربيني.

تفاصيل وفاة عامل سقط من أعلى عقار في الدقهلية

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة ثان المنصورة بسقوط عامل من أعلى عقار في شارع سعد الشربيني، مما أسفر عن وفاته في الحال.

انتقال الأجهزة الأمنية ومعاينة الموقع

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، حيث تبين بالفحص أن العامل يُدعى عزت عوضين محمد رمضان، يبلغ من العمر 56 عامًا، ومقيم بشارع مستشفى الصدر بمدينة المنصورة.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

إجراءات قانونية

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.