مارين آدي تترأس لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان كان السينمائي

اختيرت المخرجة والمؤلفة والمنتجة الألمانية مارين آدي، مخرجة “Toni Erdmann”، لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان كان السينمائي هذا العام، بالإضافة إلى لجنة تحكيم برنامج La Cinef للأفلام الطلبة.

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان السينمائي

ينضم إلى آدي في لجنة التحكيم كلٌّ من المخرج رينالدو ماركوس غرين، والمغنية وكاتبة الأغاني الفرنسية كاميليا جوردانا، والكاتب والمخرج الكرواتي نيبويشا سلييبشيفيتش، وخوسيه ماريا برادو، المخرج السابق لمؤسسة فيلموتيكا إسبانيولا. وسيُمنحون معًا جائزة السعفة الذهبية للأفلام القصيرة وجوائز "La Cinef" الثلاث.

أعلن مهرجان كان السينمائي أمس الجمعة عن اختيار 11 فيلمًا قصيرًا و16 مشروعًا طلابيًا من برنامج "La Cinef" لقائمة الأفلام القصيرة لعام 2025. وقال المهرجان إن أكثر من 4700 فيلم قصير قُدّمت هذا العام. ستقوم آدي بتسليم الفيلم القصير السعفة الذهبية يوم السبت 24 مايو في حفل ختام الدورة الثامنة والسبعين لمهرجان كان السينمائي.

الأفلام القصيرة المشاركة في مهرجان كان السينمائي

مسابقة الأفلام القصيرة

Agapito, dirs. Arvin Belarmino, Kyla Danelle Romero

Ali, dir. Adnan Al Rajeev

Arguments in Favor of Love, dir. Gabriel Abrantes

Dammen, dir. Grégoire Graesslin

Fille de l’eau, dir. Sandra Desmazières

Hypersensitive, dir. Martine Froissard

I’m Glad You’re Dead Now, dir. Tawfeek Barhom

Lili, dirs. Zhaoguang Luo, Shuhan Liao

The Loneliness of Lizards, dir. Inês Nunes

The Spectacle, dir. Bálint Kenyères

Vultures, dir. Dian Weys



مسابقة La Cinef

12 Moments Before the Flag-Raising Ceremony, dir. Qu Zhizheng

Bimo, dir. Oumnia Hanader

Ether, dir. Vida Skerk

First Summer, dir. Heo Gayoung

Ginger Boy (Separated), dir. Miki Tanaka

Maybe in March, dir. Mikkel Bjorn Kehlert

Milk and Cookies, dir. Andrei Tache-Codreanu

My Grandmother Is a Skydiver, dir. Polina Piddubna

Talk Me, dir. Joecar Hanna

The Bird From Within, dir. Laura Anahory

The Land of Slumber, dir. Jules Vésigot-Wahl

The Lightning Rod, dir. Helmi Donner

The Sorceress Echo, dir. Marc Camardons

Three, dir. Juan Ignacio Ceballos

Winter in March, dir. Natalia Mirzoyan

A Doll Made Up of Clay, dir. Kokob Gebrehawaria Tesfay