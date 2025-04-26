مارين آدي تترأس لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان كان السينمائي

اختيرت المخرجة والمؤلفة والمنتجة الألمانية مارين آدي، مخرجة “Toni Erdmann”، لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان كان السينمائي هذا العام، بالإضافة إلى لجنة تحكيم برنامج La Cinef للأفلام الطلبة.
لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان السينمائي
ينضم إلى آدي في لجنة التحكيم كلٌّ من المخرج رينالدو ماركوس غرين، والمغنية وكاتبة الأغاني الفرنسية كاميليا جوردانا، والكاتب والمخرج الكرواتي نيبويشا سلييبشيفيتش، وخوسيه ماريا برادو، المخرج السابق لمؤسسة فيلموتيكا إسبانيولا. وسيُمنحون معًا جائزة السعفة الذهبية للأفلام القصيرة وجوائز "La Cinef" الثلاث.
أعلن مهرجان كان السينمائي أمس الجمعة عن اختيار 11 فيلمًا قصيرًا و16 مشروعًا طلابيًا من برنامج "La Cinef" لقائمة الأفلام القصيرة لعام 2025. وقال المهرجان إن أكثر من 4700 فيلم قصير قُدّمت هذا العام. ستقوم آدي بتسليم الفيلم القصير السعفة الذهبية يوم السبت 24 مايو في حفل ختام الدورة الثامنة والسبعين لمهرجان كان السينمائي.
الأفلام القصيرة المشاركة في مهرجان كان السينمائي
مسابقة الأفلام القصيرة
Agapito, dirs. Arvin Belarmino, Kyla Danelle Romero
Ali, dir. Adnan Al Rajeev
Arguments in Favor of Love, dir. Gabriel Abrantes
Dammen, dir. Grégoire Graesslin
Fille de l’eau, dir. Sandra Desmazières
Hypersensitive, dir. Martine Froissard
I’m Glad You’re Dead Now, dir. Tawfeek Barhom
Lili, dirs. Zhaoguang Luo, Shuhan Liao
The Loneliness of Lizards, dir. Inês Nunes
The Spectacle, dir. Bálint Kenyères
Vultures, dir. Dian Weys
مسابقة La Cinef
12 Moments Before the Flag-Raising Ceremony, dir. Qu Zhizheng
Bimo, dir. Oumnia Hanader
Ether, dir. Vida Skerk
First Summer, dir. Heo Gayoung
Ginger Boy (Separated), dir. Miki Tanaka
Maybe in March, dir. Mikkel Bjorn Kehlert
Milk and Cookies, dir. Andrei Tache-Codreanu
My Grandmother Is a Skydiver, dir. Polina Piddubna
Talk Me, dir. Joecar Hanna
The Bird From Within, dir. Laura Anahory
The Land of Slumber, dir. Jules Vésigot-Wahl
The Lightning Rod, dir. Helmi Donner
The Sorceress Echo, dir. Marc Camardons
Three, dir. Juan Ignacio Ceballos
Winter in March, dir. Natalia Mirzoyan
A Doll Made Up of Clay, dir. Kokob Gebrehawaria Tesfay