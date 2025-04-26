الإمارات ضيف شرف الدورة السابعة لـ FDC Summit

تستضيف فعاليات الدورة السابعة من قمة FDC Summit دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف رسمي، بمشاركة رفيعة من المجلس الأعلى للأمن السيبراني وكبرى الشركات الإماراتية.

تأتي الاستضافة تأكيدًا جديد على قوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني،

وتقام القمة تحت شعار "القمة الإقليمية للصناعة الرقمية" برعاية وحضور معالي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الفترة من 28 إلى 30 أبريل الجاري بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

انطلاق قمة FDC Summit بمشاركة إماراتية رفيعة

يشهد الحدث مشاركة وفد رسمي من المجلس الأعلى للأمن السيبراني الإماراتي برئاسة الدكتور محمد الكويتي، بجانب حضور واسع من أبرز الشركات الإماراتية المتخصصة في التكنولوجيا والأمن الرقمي. تأتي هذه المشاركة في إطار الجهود لتعزيز تبادل الخبرات الإقليمية والدولية، ودفع فرص التعاون المستقبلي في مجال حماية البنية التحتية الرقمية.

الدكتور محمد الكويتي

المجلس الأعلى للأمن السيبراني الإماراتي يترأس وفد بلاده

قال الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات أن المشاركة في قمة FDC Summit تجسيد لالتزامنا بالتعاون الإقليمي لتعزيز أمن المعلومات، وتطوير أفضل الممارسات في قطاع الأمن السيبراني."

وأضاف نطمح إلى بناء شراكات جديدة مع نظرائنا بالمنطقة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز استدامة البنية التحتية الرقمية."

شراكات استراتيجية مرتقبة بين مصر والإمارات في الأمن السيبراني

أكد المهندس طارق شبكة، رئيس اللجنة المنظمة للقمة، أن اختيار دولة الإمارات كضيف شرف يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الشركات المصرية والإماراتية في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني."

وأشار إلى أن القمة ستشهد الإعلان عن شراكات استراتيجية جديدة تهدف إلى دعم جهود بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة في المنطقة.

أكثر من 100 خبير يناقشون مستقبل التحول الرقمي بالمنطقة

تتضمن أجندة FDC Summit أكثر من 40 جلسة متخصصة يشارك فيها 100 متحدث دولي وإقليمي، وتتناول محاور رئيسية أبرزها: التحول الرقمي، صناعة مراكز البيانات،الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي،المدن الذكية،الثورة الصناعية الرابعة،الابتكار وريادة الأعمال

قمة FDC Summit منصة إقليمية لاستشراف مستقبل الصناعة الرقمية

تُعد قمة FDC Summit أكبر منصة إقليمية تجمع قادة الأعمال، وخبراء التكنولوجيا، وصناع القرار لمناقشة مستقبل الصناعة الرقمية والأمن السيبراني. كما تمثل فرصة مثالية لاستعراض أحدث الابتكارات والتوجهات في عالم التحول الرقمي على المستويين الإقليمي والدولي.