مصرع عامل إثر سقوطه من الطابق الأول أثناء عمله بالدقهلية

لقى عامل مصرعه اليوم عقب سقوطه من الطابق الأول أثناء أداء عمله داخل منزل أحد الأطباء بشارع المستشفى بمدينة منية النصر بالدقهلية.

بلاغ رسمي وتفاصيل الواقعة

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر يفيد بوصول عامل مصاب بإصابات بالغة إلى مستشفى منية النصر المركزي، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ والفحص تبين أن الجثة لعامل يُدعى محمد طه محمود محمد الوصيف، 32 عامًا، مقيم بقرية الدراكسة التابعة لدائرة المركز.

وأوضح التقرير الطبي أن المتوفي تعرض لنزيف حاد من الأنف والفم والأذن، إلى جانب نزيف داخلي بمجرى البول، نتيجة سقوطه من ارتفاع أثناء العمل.

تحقيقات أولية وإجراءات قانونية

أكدت التحريات الأولية أن العامل كان يؤدي بعض أعمال التشطيبات بمنزل طبيب بالمنطقة، وأثناء تواجده بالطابق الأول فقد توازنه وسقط أرضًا، مما أدى إلى وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته الخطيرة.

فيما تم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.