الإحصاء: 42.8% زيادة في أعداد العلامات التجارية في مصر خلال 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية حيث يحتفل به العالم يوم 26 أبريل من كل عام والذي أقرته الـدول الأعضـاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبــو) عام 2000 لتعزيز الوعي العام بدور الملكـيـة الفكريـة والاحتفـاء بمسـاهمـات المبتكريـن والمبــدعيـن لتنـميـة المجتمعــات، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار " الملكية الفكرية والموسيقى: استشعار إيقاع الملكية الفكرية" .

أهم المؤشرات





وأشار الجهاز إلى أنه من أهم المؤشرات المحلية أنه بلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على العلامات التجارية (42538) طلباً عام 2024.

وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المصريين إلى مكتب العلامات التجارية المصري للحصول على علامات تجارية (33703) طلباً عام 2024.

كما بلغ عدد العلامات التجارية الممنوحة (23790) علامة تجـــارية في عــام 2024 ، وكانت مصر (19099) علامة تجارية ، باقي الجنسيات (4691) علامة تجارية ، مقابل (16659) علامة تجارية عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 42.8 ٪.



وتصدر المصريين قائمة العلامات التجارية الممنوحة لعام 2024 بإجمالي (19099) علامة تجارية بنسـبة 80.3٪ ثم المتقدمين من الولايات المتحـدة الأمريكية بعـدد (1496) علامـة تجارية بنسـبة 6.3٪ ثم المتقدمين من دولة الإمارات العربية المتحدة بعـدد (512) علامـة تجـارية بنسـبة 2.2٪ من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2024.

براءات الاختراع



وأضاف الجهاز أنه بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى مكتب براءات الاختراع المصري (1860) طلباً عـــام 2024 للحـصول على بـراءة الاخــتراع، منهــم (586) طلباً للمصريـين بنسـبة 31.5٪، (1274) طلباً للأجـانب بنسبة 68.5٪.



البراءات الممنوحة



وبلغ عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب البراءات المصري (266) براءة اختراع عام 2024 منها (65) براءة اختراع للمصريين بنسـبة 24.4٪، (201) براءة اختراع للأجـــانب بنسبــة 75.6 ٪ من الإجمالي.



البراءات الممنوحة وفقا للتصنيف الدولي:



وهناك (266) بـراءة اختــراع تـم منحهـا وفقــاً للتصـنيف الدولـي منها 68 براءة اختراع فـي مجال الاحتياجات الانسانية بنسـبة 25.6٪ من إجمالـي البـراءات المـمنوحة عام 2024 (25.0٪للمـصريين، 75.0٪ للأجانب) يلي ذلك البراءات الممنوحة في مجال الكيمياء والفلزات بعـدد (60) بـراءة اختــراع بنسبــة 22.6٪ (45.0٪ للمصـريين، 55.0٪ للأجـانب) ثم البراءات الممنوحة في عمليات التشكيل والنقل بعـدد (41) بـراءة اختـراع بنســـبة 15.4٪ (22.0٪ للمصـريين، 78.0٪ للأجـانب).

البراءات الممنوحة للــدول



و تصدر المتقدميـن من المصريين المرتبــة الأولى حيث بلغت عدد البراءات الممنوحة لهم من مكتب البراءات المصري (65) بــراءة اخــتراع بنسـبة 24.4٪ وجــاء المتقدمين من الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بإجمالي عدد (41) براءة اختراع بنسبة 15.4٪، وجاء المتقدمين من اليابان في المرتبة الثالثة بإجمالي عدد (22) براءة اختراع بنسبة 8.3٪ من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2024.