مجلس شئون خدمة المجتمع بجامعة قناة السويس يعقد اجتماعه رقم 313

عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس اجتماعه رقم 313، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب مديري عموم القطاع، وأمانة المجلس.

إشادة بالتنظيم

في مستهل الاجتماع، توجهت الدكتورة دينا أبو المعاطي بالشكر لجميع وكلاء الكليات على التنظيم المتميز لملتقيات التوظيف والأسبوع البيئي والمؤتمرات البيئية التي انعقدت لأول مرة على مستوى كافة كليات الجامعة، مؤكدة أن هذا النجاح يعكس الجهد الجماعي والتعاون الفعال بين قطاعات الجامعة المختلفة.

ملتقيات التوظيف

وأشارت إلى أن ملتقيات التوظيف تستهدف تقليص الفجوة بين التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل، كما تمنح الطلاب والخريجين فرصاً للاحتكاك المباشر بسوق العمل من خلال التواصل مع ممثلي الشركات والمؤسسات. كما أنها تُمكّن المؤسسات من التعرف على الكفاءات الطلابية، مما يعزز العلاقة التبادلية بين الجامعة والمجتمع المحلي.

كما لفتت إلى أن فعاليات الأسبوع البيئي بالكليات تضمنت أنشطة متعددة ومتنوعة ما بين ندوات توعوية وزيارات ميدانية، في إطار سعي الجامعة لنشر الوعي البيئي وتسليط الضوء على مسؤوليتها المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة.

تنظيم دوره تدريبيه

أقر المجلس محضر الجلسة السابقة، وبدأ في مناقشة الموضوعات المقدمة من الكليات والمعاهد، حيث وافق على تنظيم دورة تدريبية من خلال مركز التراث والحضارة بعنوان "استخدام تقنيات البحث المتقدم لقواعد البيانات في البحث العلمي باستخدام بنك المعرفة المصري"، والتي تهدف إلى تعزيز وعي الباحثين بأهمية قواعد البيانات كأحد أهم مصادر الوصول إلى البحوث العلمية، بما يسهم في الابتكار والتبادل المعرفي على مستوى العالم.

كما ناقش المجلس التقرير المقدم من الإدارة العامة للمشروعات البيئية بشأن قوافل الإصحاح البيئي التي شملت قافلتين طبيتين ضمن مبادرة "تعزيز التفاعلات الإيجابية في خدمة المجتمع"، حيث استهدفت القافلة الأولى قصر ضيافة كبار السن وحققت استفادة لـ92 حالة، فيما استهدفت القافلة الثانية دار الرحمة للبنات واستفاد منها 86 حالة.

واستعرض المجلس كذلك تقرير إدارة تدريب أفراد المجتمع، والذي تضمن تنفيذ 18 برنامجاً تدريبياً في مختلف المجالات، إلى جانب التقرير المقدم من إدارة الاتصالات والمؤتمرات، والذي أشار إلى تنظيم 21 فعالية شملت ندوات، وورش عمل، ولقاءات حوارية، وزيارات ميدانية ضمن المبادرات الرئاسية.

ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الخاصة بكليات الجامعة، منها مقترح كلية الزراعة الخاص بإبرام بروتوكول تعاون مشترك بين مركز الخدمة العامة للخدمات الزراعية ووحدة تدوير المخلفات الصلبة بالكلية، بهدف تنظيم عمليات إعادة التدوير بالتعاون مع أحد الفنادق، حيث يتم توفير المواد القابلة لإعادة التدوير ويتولى الجانب الأكاديمي الإشراف على عمليات الفرز والمعالجة وفق أحدث الممارسات البيئية.

أما فيما يخص كلية الطب، فقد تناول المجلس ترشيح عدد من أعضاء هيئة التدريس لتنفيذ برنامج توعوي بعنوان "نشر الثقافة الصحية للمرأة والأسرة"، بالتعاون مع إدارة تكافؤ الفرص وحقوق المرأة بمحافظة الإسماعيلية، إلى جانب استعراض خطة القوافل الطبية الاستثنائية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، والتي تستهدف تقديم الرعاية الصحية المجانية لمؤسسات الأيتام ودور المسنين خلال الفترة المقبلة. كما تم اقتراح توحيد خطط القوافل الطبية لتصبح خطة نصف سنوية شاملة، تُعرض على الأقسام المختلفة فور الإعلان عنها.

وتم تحديد موعد انعقاد مؤتمر البيئة الطبي في 13 مايو 2025، تحت عنوان "دور القطاع الطبي في مكافحة التلوث والتحديات البيئية نحو تنمية مستدامة"، والذي يُنظم بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا وقسم الصحة العامة وطب المجتمع وصحة البيئة وطب الصناعات، على أن تُنشر الأبحاث المقبولة في المؤتمر مجاناً في المجلة الطبية لكلية الطب لثلاثة باحثين فائزين.

تنميه المهارات

وفيما يخص كلية الطب البيطري، ناقش المجلس ما تم تنفيذه ضمن الخطة التصحيحية لتنمية المهارات وتطوير الأداء الإداري، وذلك من خلال عدة فعاليات تدريبية استهدفت الجهاز الإداري وشملت ندوات بعنوان "تنمية المهارات القيادية"، و"التحفيز في العمل"، و"إدارة الوقت"، و"تطوير الذات"، بالإضافة إلى ورش عمل تطبيقية حول "المهارات الأساسية في برنامج Word" و"حفظ البيانات والملفات".

وفي كلية الصيدلة، تم اعتماد التقرير الشهري للقطاع عن الفترة من 15 مارس إلى 15 أبريل، والذي تضمن الفعاليات المجتمعية التي نظمتها الكلية في هذه الفترة.

أما كلية السياحة والفنادق فقد شهدت نشاطًا ملحوظًا، حيث نُفذت ورشة فنية متميزة بقيادة الفنان الدكتور مصطفى غنيم يوم 23 مارس، كما نظم طلاب مبادرة "طوف وشوف" بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير حفل إفطار لأطفال دار الرحمة، وذلك ضمن أنشطة الأسبوع البيئي، وقدم المجلس الشكر للشركة التي ساهمت في أعمال التجميل بالكلية.

كما أطلقت الكلية مسابقة بيئية للطلاب تستهدف تصميم منتجات سياحية صديقة للبيئة وإعداد فيديوهات توعوية، على أن تُمنح جوائز وشهادات للفائزين. وضمن الأسبوع البيئي كذلك، تم تنظيم ندوة "بيئتنا خضراء مستدامة" وورشة تدوير بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية. وفي 7 أبريل، نفذت الكلية مبادرة لتجميل الكلية بالشراكة مع مؤسسة الفن والحياة.

ويُنتظر خلال الأيام المقبلة تنفيذ ندوة "التوعية الأسرية: نهج نفسي وتربوي لمواجهة العنف"، والمزمع عقدها يوم 28 أبريل ضمن مبادرة "مودة"، كما تم تعديل موعد الملتقى التوظيفي ليُعقد يوم 29 مايو المقبل.

وفي كلية الحاسبات والمعلومات، تم تنفيذ دورتين تدريبيتين بالتعاون مع مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في الفترة من 7 إلى 10 أبريل، حيث تناولت الدورتان موضوعات متقدمة في الشبكات وExcel.

واعتمدت الكلية أيضًا تقرير توصيات الملتقى التوظيفي الثاني "الرقمنة وصناع الفرص".

وقرر المجلس مد فترة الترشح لجائزة العطاء والوفاء حتى 30 يونيو، كما وافقت على تنظيم دورة تدريبية ميدانية عن الأعمال المالية والإدارية يوم 30 يوليو المقبل.

أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فقد حددت يوم 30 أبريل الجاري موعدًا لعقد الملتقى التوظيفي الخاص بها.

واستعرض المجلس فعاليات الأسبوع البيئي، الذي أقيم خلال الفترة من 13 إلى 17 أبريل، وتضمن عدة فعاليات مميزة، منها ندوة حول الذكاء الاصطناعي وحفل خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، والمؤتمر الدولي الأول وغيرها من الفعاليات الهامة.

وفيما يخص كلية التمريض، فقد عرضت ما تم تنفيذه من ندوات توعوية وقوافل تنموية في إطار دور الكلية في خدمة المجتمع.

هذا وتواصل جامعة قناة السويس جهودها المستمرة في دعم منظومة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من خلال شراكات فعالة ومبادرات نوعية تهدف إلى بناء مجتمع أكثر وعياً واستدامة.