أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم.. صعود جماعي يقوده بيتكوين وإيثريوم

شهدت أسواق العملات الرقمية اليوم السبت 26 أبريل 2025 حالة من التباين في الأداء، حيث واصلت بعض العملات المشفرة الكبرى تسجيل مكاسب قوية، في حين تعرضت أخرى لتراجعات محدودة، في وقت بلغت فيه القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية نحو 1.88 تريليون دولار.

أداء العملات الكبرى

بيتكوين (BTC) واصلت صعودها لتسجل 94,327.2 دولارًا، بارتفاع يومي قدره 0.69%، وبمكاسب أسبوعية تجاوزت 11%، فيما بلغت القيمة السوقية لها نحو 35.91 مليار دولار، مستحوذة على 37.41% من إجمالي السوق.

إيثريوم (ETH) حققت مكاسب قوية، مسجلة 1,808.34 دولارًا، بزيادة يومية 1.87%، وأسبوعية 14.06%، وقيمة سوقية بلغت 218.07 مليار دولار.

تيثر (USDT) استقر سعره حول 1.0004 دولار مع تحرك طفيف قدره +0.01%، وقيمة سوقية ضخمة بلغت 146.07 مليار دولار، مع سيولة يومية وصلت إلى 75.97 مليار دولار.

ريبل (XRP) ارتفعت بنسبة 0.70% إلى 2.2102 دولار، بينما بلغت مكاسبها الأسبوعية 6.85%، وقيمتها السوقية بلغت 129.88 مليار دولار.

بينانس كوين (BNB) سجلت تراجعًا يوميًا بنحو 1.20% لتصل إلى 602.30 دولارًا، رغم مكاسب أسبوعية بلغت 1.83%.

سولانا (SOL) تراجعت بنسبة 2.28% لتسجل 150.869 دولارًا، رغم احتفاظها بمكاسب أسبوعية وصلت إلى 9.33%.

كاردانو (ADA) سجلت تحسنًا طفيفًا بنحو 0.26% لتبلغ 0.7241 دولارًا، مع مكاسب أسبوعية متميزة بلغت 16.05%.

دوج كوين (DOGE) ارتفعت بنسبة 0.83% مسجلة 0.184577 دولارًا، وحققت مكاسب أسبوعية قوية بنحو 17.28%.

شيبا إينو (SHIB) جاءت في الصدارة من حيث المكاسب، حيث قفزت بنسبة 2.78% خلال 24 ساعة، وبنحو 20.28% خلال أسبوع.

SUI واصلت ارتفاعها الكبير على مدار الأسبوع بنسبة 66.19%، رغم تراجعها اليومي بنسبة 4.49%، ليستقر سعرها عند 3.5238 دولارًا.

أبرز العملات من حيث النشاط:

بيتكوين واصلت جذب السيولة، حيث تراوحت بين 94,302.8 و95,207.0 دولارًا، وتم التداول عند +0.69% في آخر تحديث.

إيثريوم/دولار سجل 1,808 دولارًا، مع تقلبات بين 1,757.25 و1,841.16 دولارًا بارتفاع 1.85%.

TRUMPo/دولار كان من أبرز العملات البديلة صعودًا، حيث قفز بنسبة 24.31% ليصل إلى 15.9 دولارًا.

PEPE/دولار سجل هو الآخر ارتفاعًا بنسبة 5.62%.

DOGE/دولار واصل المكاسب عند 0.184540 دولارًا بزيادة 0.85%.

أبرز الخاسرين:

SUI/دولار تراجع بنحو 4.58%، كما سجلت XGR/دولار انخفاضًا بلغ 2.15%، وBNB خسر 1.20% من قيمته خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

زخم بسوق العملات الرقمية

تُظهر هذه التحركات استمرار الزخم الصاعد في سوق العملات الرقمية، مدفوعًا بتفاؤل المستثمرين وزيادة الإقبال على الأصول الرقمية، في انتظار تطورات السياسات النقدية والأسواق التقليدية خلال الفترة المقبلة.