الاحتلال الإسرائيلي يقمع وقفة في مسافر يطا جنوب الخليل

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقفة نظمها أهالي قرية الزويدين بمسافر يطا جنوب الخليل، ضد محاولة المستعمرين الاستيلاء على أراضيهم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /السبت/، عن منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور، إن أهالي قرية الزويدين، اعتصموا بأراضيهم التي يحاول المستوطنون الاستيلاء عليها بالقوة، وقاموا ببناء بركسات عليها.

وقمعت قوات الاحتلال الوقفة بالقوة، وأجبرت المواطنين على مغادرة أراضيهم، وأعلنت منطقة الشومرة بالبادية البدوية منطقة عسكرية مغلقة.

و الجدير بالذكر، أن المستوطنين كثفوا من جولاتهم في المنطقة المصنفة (ج) وتم الاستيلاء على الكثير من أراضي المواطنين تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

