حلوان تحصد 11 ميدالية في الكونغ فو ببطولة الشهيد الرفاعي للجامعات

حقق منتخب جامعة حلوان إنجازًا رياضيًا لافتًا في بطولة دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي الـ 52، حيث استطاع الفريق أن يحصد 11 ميدالية متنوعة في منافسات لعبة الكونغ فو، من بينها 8 ميداليات ذهبية، 2 ميدالية فضية، بالإضافة إلى ميدالية برونزية واحدة. هذا الأداء المتميز يؤكد التفوق الرياضي الكبير لطلاب وطالبات الجامعة في هذا المجال.

في فئة الطالبات، حصلت 4 منهن على الميدالية الذهبية، بينما نالت 2 من الطالبات الميدالية الفضية، فيما فازت طالبة واحدة بالميدالية البرونزية. أما في فئة الطلاب، فحقق 3 طلاب الميدالية الذهبية. هذا التفوق اللافت أسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة جامعة حلوان بين الجامعات المشاركة في البطولة.

على مستوى الترتيب العام بين الجامعات، استطاعت جامعة حلوان أن تفرض سيطرتها بتحقيق المركز الأول على مستوى جميع الجامعات المشاركة، مما يعكس جهد الجامعة المستمر في رعاية وتطوير الأنشطة الرياضية الطلابية.

وجاءت تلك المشاركة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

أكد الدكتور السيد قنديل، على اعتزازه وفخره بما حققته الجامعة من نتائج متميزة في بطولة الشهيد الرفاعي للجامعات. وأشار إلى أن هذه الإنجازات هي ثمرة دعم الجامعة المستمر للأنشطة الطلابية والرياضية، وبيئة التعليم المتميزة التي توفرها لطلابها.

دور جامعه حلوان

وأضاف أن جامعة حلوان تسعى دائمًا لتطوير مهارات طلابها في جميع المجالات، بما في ذلك الأنشطة الرياضية، وذلك بهدف تعزيز قيم التميز والروح الرياضية.



النتائج تعكس التفوق

وأوضح قنديل أن هذه النتائج تعكس التفوق المستمر لطلاب الجامعة وتؤكد حرصها على تقديم كافة الفرص لهم للإبداع والابتكار، ليس فقط في المجال الأكاديمي ولكن أيضًا في الأنشطة الرياضية التي تعتبر جزءًا أساسيًا من تطوير الشخصية الطلابية.

وقد أوضح الدكتور حسام رفاعي أهمية الأنشطة الرياضية في بناء شخصية الطلاب وتعزيز روح الفريق والمنافسة الشريفة، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى بشكل دائم لتقديم أفضل الفرص لطلابها للمشاركة في مختلف البطولات والمسابقات الرياضية على مستوى الجامعات.

وأفاد أن مشاركة الطلاب في مثل هذه البطولات تعكس التزام الجامعة بتطوير مهارات الطلاب في مجالات الرياضة المختلفة، مؤكدًا أن الجامعة توفر لهم المنصات المناسبة لإظهار مواهبهم وقدراتهم الرياضية.