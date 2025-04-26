روسيا: مقتل وإصابة 950 من أفراد القوات الأوكرانية خلال 24 ساعة

أعلنت القوات الروسية، اليوم السبت، مقتل وإصابة 950 من أفراد القوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن القوات الأوكرانية خسرت أيضا المركبات 25 سيارة وشاحنة صغيرة و8 مركبات قتال مدرعة و5 منصات روبوتية و13 قطعة مدفعية ميدانية و10 أطقم هاون و40 مركزا للتحكم في المسيرات، ومحطة اتصالات عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" ومحطتي حرب إلكترونية، و8 مستودعات ذخيرة ميدانية.

وأعلن المتحدث باسم مجموعة القوات "المركزية" ألكسندر سافتشوك، أن الجيش الأوكراني فقد ما يصل إلى 405 جنود في منطقة مسؤولية المجموعة خلال 24 ساعة.

وقال المتحدث: "تواصل مجموعة القوات (المركز) تنفيذ المهام العسكرية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. حسنت وحدات المجموعة مواقعها الأمامية.

وتم إلحاق أضرار بالقوات والمعدات التابعة لثلاثة ألوية ميكانيكية محمولة جوا تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء من الحرس الوطني بالقرب من كراسنوارميسك وسيرجييفكا ونوفوبافلوفكا وزيليني كوت وأليكسييفكا وأوداتشنوي ونوفونيكولاييفكا. تكبد العدو ما يصل إلى 405 جنود وسبع سيارات وثلاث قطع مدفعية".

